Мурат Налчаджиоглу познакомил дочь от Ани Лорак с новой пассией

Бывший муж певицы-предательницы показал женщину, с которой встретил Новый год.

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Мурат Налчаджиоглу отметил Новый год с дочерью и украинской моделью / коллаж: Главред, фото: instagram.com/muratnalca

Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу встретил Новый год в компании своей единственной дочери - 12-летней Софии, которая появилась на свет в его браке с певицей Ани Лорак. Мама отпустила Соню вместе с бывшим мужем в ОАЭ на праздники.

Налчаджиоглу в своем блоге в Instagram активно делился фото и видео с новогодней вечеринки - в Эмиратах к нему и дочери присоединилась пара друзей и незнакомка из Украины.

Снимок с последней привлек внимание подписчиков Мурата, которые по-прежнему пытаются разобраться в хитросплетениях его личной жизни: после развода с Лорак бизнесмен три года встречался с украинской визажисткой Лилией Реус. В начале лета 2023 года пара поженилась, однако уже в октябре стало понятно, что новобрачные рассорились. Так как официальных заявлений про развод или комментариев о причинах конфликта ни Реус, ни Налчаджиоглу не давали, поклонники пары надеялись на ее восстановление.

видео дня

Но Мурат, похоже, решил двигаться дальше. Мужчина показал новогоднее фото у празднично украшенной елки. Одной рукой он обнимал дочь, другой - нежно прижимал к себе загадочную незнакомку.

Ею оказалась девушка по имени Анастасия. В ее профиле в Instagram значится, что она - модель, ведущая и начинающая певица.

Мурат Налчаджиоглу отметил Новый год с дочерью и украинской моделью / instagram.com/muratnalca

Ранее украинский певец Виктор Павлик на редком фото показал, как выглядит его старший сын Александр и внук-подросток Давид. Снимок появился в честь 58-летия артиста.

Также красотка-дочь Венсана Касселя и Моники Беллуччи, 19-летняя модель Дева Кассель, побаловала фанатов свежими фото с бойфрендом. Юные влюбленные вместе встретили Новый год.

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