Мурат Налчаджиоглу познакомил дочь от Ани Лорак с новой пассией

Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу встретил Новый год в компании своей единственной дочери - 12-летней Софии, которая появилась на свет в его браке с певицей Ани Лорак. Мама отпустила Соню вместе с бывшим мужем в ОАЭ на праздники.
Налчаджиоглу в своем блоге в Instagram активно делился фото и видео с новогодней вечеринки - в Эмиратах к нему и дочери присоединилась пара друзей и незнакомка из Украины.
Снимок с последней привлек внимание подписчиков Мурата, которые по-прежнему пытаются разобраться в хитросплетениях его личной жизни: после развода с Лорак бизнесмен три года встречался с украинской визажисткой Лилией Реус. В начале лета 2023 года пара поженилась, однако уже в октябре стало понятно, что новобрачные рассорились. Так как официальных заявлений про развод или комментариев о причинах конфликта ни Реус, ни Налчаджиоглу не давали, поклонники пары надеялись на ее восстановление.
Но Мурат, похоже, решил двигаться дальше. Мужчина показал новогоднее фото у празднично украшенной елки. Одной рукой он обнимал дочь, другой - нежно прижимал к себе загадочную незнакомку.
Ею оказалась девушка по имени Анастасия. В ее профиле в Instagram значится, что она - модель, ведущая и начинающая певица.
Ранее украинский певец Виктор Павлик на редком фото показал, как выглядит его старший сын Александр и внук-подросток Давид. Снимок появился в честь 58-летия артиста.
Также красотка-дочь Венсана Касселя и Моники Беллуччи, 19-летняя модель Дева Кассель, побаловала фанатов свежими фото с бойфрендом. Юные влюбленные вместе встретили Новый год.
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