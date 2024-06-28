Участник группы Kazka мобилизовался в ряды ВСУ

Дмитрий Мазуряк около 10 лет проработал в этнопоп-группе Kazkа. Однако последние два месяца мужчина сменил сопилку на автомат в руках в рядах ВСУ.

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Участник группы Kazka Дмитрий Мазуряк мобилизовался в ряды ВСУ / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

26-летний музыкант-мультиинструменталист, более известный как участник поп-группы Kazkа, Дмитрий Мазуряк мобилизовался в ряды ВСУ. Об этом музыкант сообщил на своей странице в Instagram в пятницу, 28 июня.

Оказалось, что Мазуряк уже два месяца проходит военную службу в ВСУ – и уже успел пройти "учебку". Детально музыкант не стал высказываться, однако пообещал чуть позже рассказать поклонникам о службе в армии.

"Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, почитание ее государственных символов является обязанностью граждан Украины. Граждане отбывают военную службу в соответствии с законом", – процитировал Мазуряк текст основного Закона Украины в день его праздника.

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Что такое KAZKA? "KAZKA" - украинская музыкальная группа, исполняющая поп-музыку с элементами электро-фолка. В ее составке - вокалистка Александра Зарицкая, сопилкарь Дмитрий Мазуряк и мультиинструменталист Никита Будаш, сообщает "Википедия",

Музыкант также уточнил, что пока не может обещать свое участие в концертах группы Kazkа, однако выразил надежду на то, что еще встретится со своими слушателями.

Напомним, ранее популярный украинский писатель, переводчик и основатель YouTube-канала "Твоя Подпольная Гуманитарка" Остап Украинец мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины.

"Итак, товарищи. Я окончательно мобилизовался, уже в учебном центре. Это означает, что вся мужская часть Гуманитарки сейчас в ВСУ. То есть видео в ближайшее время не будет. А книжки будут, но ясно что медленнее. Всего в Гуманитарке осталась только Катря и на ней издательство. Я еще не знаю, что будет с моими текущими переводами, но, видимо, что они не будут делаться. Сейчас разбираюсь, в какой части в конце концов буду служить и решаю админвопросы. Вроде есть вариант, но это еще в процессе. А там будет видно", - отметил Украинец.

До того легендарный украинский прозаик, поэт и рок-музыкант Сергей Жадан решил мобилизоваться в Нацгвардию. Литератор и музыкант стал бойцом бригады Нацгвардии "Хартия".

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