Тайные отношения, скандал с клипом в церкви и разрыв: все о романе Жадана и Соловий

Украинская певица Христина Соловий призналась в интервью блогеркеМаше Ефросининой о том, что имела роман с музыкантом и литератором Сергеем Жаданом.

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Все, что известно о романе Жадана и Соловий / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Главред решил собрать для своих читателей все, что известно об этой истории.

Роман Христины Соловий и Сергея Жадана

Слухи о романе между двумя видными фигурами украинского шоу-бизнеса (Жадан, помимо своих литературных достижений известен в последние годы еще и как лидер рок-группы "Жадан и Собаки") поползли тогда, когда он снялся в 2022 году в клипе певицы на песню "Юність". В видео артисты сыграли страстных любовников и даже показали настоящие поцелуи. Тогда Соловий говорила, что все эти поцелуи были дружескими.

В начале мая 2023 его застали во Львове во время свидания с Соловий. Пара шла по Стрыйскому парку во Львове и держалась за руки.

Буквально через пару дней после этого в Сети появилась информация, что Жадан разводится со своей супругой Ириной Куницыной. С ней он был в браке 15 лет и они вместе воспитывали дочь. В июне стало известно, что брак расторгнут.

Позднее Жадан говорил в интервью на их решение с Куницыной разойтись повлияло не расстояние (семью после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он отправил за границу), а "немножко другая ситуация".

"В моей ситуации у нас немного другая ситуация была. Но если говорить в принципе, то действительно, для многих из нас сегодня является определяющим фактор километров, фактор разорванности, фактор нарушения устоявшегося образа жизни. Это тоже одна из больших проблем наших", – говорил Жадан.

Тем не менее, официально ни он, ни Соловий свой роман не комментировали. А на прямые вопросы отвечали уклончиво.

Кто такой Сергей Жадан? Сергей Жадан – украинский поэт, прозаик, эссеист, переводчик, а также певец и музыкант, участник украинских рок-групп "Жадан і Собаки" и "Линия Маннергейма". Автор романов "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Месопотамия", "Интернат", поэтических сборников "Цитатник", "Эфиопия", "Жизнь Марии", "Тамплиеры", "Антенна". Как пишет Википедия, литературные произведения Сергея Жадана получили многочисленные национальные и международные награды, были переведены более чем двадцать языков.

Скандал с клипом "Сердце"

В октябре 2023 года тема романа Жадана и Соловий вышла на новый уровень. Сперва она записали совместный трек клип на песню "Сердце", а потом сняли клип ‒ причем частично он был снят во львовском храме святого Андрея Первозванного УГКЦ.

Но как только клип увидел свет, греко-католические попросили Соловий и Жадана удалить его. Свою просьбу они аргументировали тем, что он якобы пропагандирует антихристианские ценности и нарушает суть и сценарий клипа, о которых сообщили церкви перед тем, как получить права на съемку.

"Слава Иисусу Христу! Дорогие во Христе братья и сестры, хотим выступить по поводу появления в сети Интернет клипа "Серце" с участием Кристины Соловий и Сергея Жадана. Мы уже обратились к ним с просьбой об удалении данного клипа, поскольку он пропагандирует антихристианские ценности и нарушает суть и сценарий клипа, о котором мы заранее были информированы. Искренне у всех просим прощение!", – говорится в заявлении священнослужителей. 1 ноября стало известно, что настоятель храма, отец Михаил (Лучков) был уволен с должности.

Сама Соловий потом говорила, что поцелуи однополых пар были домонтированы в видеоряд режиссером клипа.

"У них [УГКЦ - Главред] был сценарий всего, что должно было быть снято в церкви. А потом они увидели и то, что мы досняли. Это же режиссерский замысел. Режиссер занимался всеми приготовлениями, всеми договоренностями. Мы к этому – ни я, ни Сергей, не имели никакого отношения. Но ведь церковь среагировала на то, что девушки целуются. Меня называли Вавилонской блудницей", ‒ сказала она.

Соловий признала роман с Жаданом

5 марта 2024 года вышло большое интервью Соловий в рамках YouTube-проекта Маши Ефросининой певица все-таки признала факт романа с Жаданом. Причем, по словам девушки, их отношения начались, когда оба были несвободны.

"Это было 23 февраля 2022 года. Вечером он начал писать мне, что он хотел бы со мной выпить. И у нас завязалось романтическое онлайн-общение, которое длилось несколько месяцев. Он писал стихи, я отвечала ему, присылала селфи свои, которые он просил сбросить. В офлайн отношения перешли тогда, когда об этом никто не говорил публично. Я пригласила его сняться в клипе "Юность". На тот момент наши отношения были в разгаре. Я просила это подавать как творческий тандем. Я на тот момент еще была в отношениях, и Сергей был в браке. Это был космический союз", - выдала Соловий.

Что случилось во время интервью Маши Ефросининой и Кристины Соловий Кристина Соловий во время интервью Маше Ефросининой сказала, что украинцы слишком толерантны с теми звездами, которые до недавнего времени "размывали границы" с Россией. А также Соловий заявила, что на руках этих артистов кровь наших людей. К тому же Кристина прямо указала и на Машу Ефросинину, а затем подчеркнула, что все они должны нести ответственность.

Сейчас певица говорит о том, что в этом романе чувства Жадана были сильнее, чем ее. И якобы она стала инициатором разрыва отношений, потому как влюбилась в другого мужчину.

Сам Сергей Жадан пока ситуацию официально не комментирует, а на вопросы и сочувствующие сообщения фанатов либо отшучивается, либо делает вид, что не понимает, о чем идет речь.

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