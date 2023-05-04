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Разведенного Жадана застукали с популярной певицей, гуляющих "за ручку"

Алена Кюпели
4 мая 2023, 18:29
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Украинский писатель Жадан теперь гуляет с певицей Кристиной Соловей.
Сергей Жадан и Кристина Соловей
Сергей Жадан и Кристина Соловей / Instagram

48-летний украинский писатель Сергей Жадан попал на первые страницы СМИ.

Оказалось, что причиной развода популярного автора стала новая пассия, с которой его и застукали на прогулке.

Так, по информации Таблоид, Жадан прогуливался с украинской певицей Кристиной Соловей. Парочка прогуливалась по улицам, держась за руку, как романтическая пара.

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Жадан и Соловей
Жадан и Соловей / Instagram

К слову, "поймала" парочку певица Артилерия. Она и выдала секрет пары, опубликовав фото у себя в сториз. "Прятались в кустах и неожиданно застали вот такие драмы, скандалы, интриги шоубиза", - поделилась она сториз на своей станице в Instagram.

Она также добавила, что не стоит делать, как сделала она. А именно, "не стоит снимать Жадана из кустов, ведь это некрасиво".

Напомним, ранее Сергей Жадан опубликовал в Facebook фото со своими детьми ‒ с дочерью Марией и сыном Иваном. "Чужие дети растут быстро. Свои – еще быстрее. Люблю их очень", – написал он.

Напомним, ранее Сергей Жадан рассказал, что не смог выступить со своей музыкальной группой "Жадан и Собаки" на благотворительном концерте в Милане (Италия) ‒ из-за прямого запрета организаторов. Об этом рассказал на своей странице в Facebook.

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Сергей Жадан
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