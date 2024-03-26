Сергей Жадан решил мобилизоваться в Нацгвардию - СМИ

Литератор и музыкант Сергей Жадан собирается мобилизоваться в ряды бригады НГУ Хартия, утверждает журналистка Мария Малевская.

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Сергей Жадан якобы хочет мобилизоваться в ряды Нацгвардии / коллаж Главред, фото УНИАН

Известный украинский прозаик, поэт, лидер рок-группы "Жадан и собаки" и волонтер Сергей Жадан намерен мобилизоваться и служить в бригаде Нацгвардии Украины "Хартия". Об этом сказала журналистка Мария Малевская в эфире телемарафона.

"Стоя здесь, в Серебрянских лесах, писатель признается мне: вскоре в бригаде будет еще одно пополнение. Жадан и один из его музыкантов также идут в ряды войска", — заявила она.

В самом ролике шла речь о том, что Жадан привез очередную партию помощи военнослужащим в Луганскую область.

"Мне кажется, сегодня нет писателей или не писателей, музыкантов или не музыкантов — есть граждане Украины, которые чувствуют ответственность за свою страну, и есть граждане, которые пытаются этой ответственности избежать тем или иным способом", — сказал он.

При этом отдельно в своих соцсетях Жадан пока публично не подтверждал свое намерение вступить в ряды бригады "Хартия".

Кто такой Сергей Жадан? Сергей Жадан – украинский поэт, прозаик, эссеист, переводчик, а также певец и музыкант, участник украинских рок-групп "Жадан і Собаки" и "Линия Маннергейма". Автор романов "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Месопотамия", "Интернат", поэтических сборников "Цитатник", "Эфиопия", "Жизнь Марии", "Тамплиеры", "Антенна". Как пишет Википедия, литературные произведения Сергея Жадана получили многочисленные национальные и международные награды, были переведены более чем двадцать языков.

Роман Сергея Жадана с Христиной Соловий

Украинская певица Христина Соловий призналась в интервью блогеркеМаше Ефросининой о том, что имела роман с музыкантом и литератором Сергеем Жаданом.

Причем, по словам девушки, их отношения начались, когда оба были несвободны.

"Это было 23 февраля 2022 года. Вечером он начал писать мне, что он хотел бы со мной выпить. И у нас завязалось романтическое онлайн-общение, которое длилось несколько месяцев. Он писал стихи, я отвечала ему, присылала селфи свои, которые он просил сбросить. В офлайн отношения перешли тогда, когда об этом никто не говорил публично. Я пригласила его сняться в клипе "Юность". На тот момент наши отношения были в разгаре. Я просила это подавать как творческий тандем. Я на тот момент еще была в отношениях, и Сергей был в браке. Это был космический союз", - выдала Соловий.

Сейчас певица говорит о том, что в этом романе чувства Жадана были сильнее, чем ее. И якобы она стала инициатором разрыва отношений, потому как влюбилась в другого мужчину.

Сам Сергей Жадан пока ситуацию официально не комментирует, а на вопросы и сочувствующие сообщения фанатов либо отшучивается, либо делает вид, что не понимает, о чем идет речь.

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