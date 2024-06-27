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Лидер популярной группы вступил в ВСУ и рассказал про мобилизацию: "Запаковали"

Анна Подгорная
27 июня 2024, 11:35
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Виктор Байда безропотно готов защищать страну, однако методы Минобороны вызвали у артиста определенные вопросы.
Виктор Байда, Our Atlantic
Виктор Байда из Our Atlantic вступил в ряды ВСУ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ouratlanticofficial

Украинский певец и фронтмен группы-участника Национального отбора на Евровидение-2022 Our AtlanticВиктор Байда в своем блоге в Instagram сообщил, что вступил в ряды ВСУ. Сейчас артист готовится к военным учениям.

Байда отметил, что готов защищать Украину от оккупанта, но все же не обошел вниманием "неправомерные методы мобилизации". Так, по словам певца, его "запаковал патруль полиции".

При этом большее возмущение у него вызвало не превышение полномочий полиции и ТЦК, а деятельность Минобороны, "которые неспособны решить проблемы мобилизации на третьем году полномасштабного вторжения".

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Артиста сразу отправили на ВВК, а после отвезли в ТЦК. Дорога оказалась непростой.

"Я и еще несколько человек доехали сюда с трудом, потому что по дороге в поликлинику у работников полиции неоднократно ломалась машина, из-за чего мы добирались на трех разных. Пройдя экспресс ВЛК нас всех повезли в Шевченковский ТЦК. Приехав в ТЦК нам сказали ждать и что домой мы уже не вернемся, у всех началась паника, ведь информации нам почти не предоставили. Сплотившись мы обсуждали возможные варианты событий. Несмотря на превышение полномочий полиции и ТЦК вопрос здесь только к Минобороны, которые не могут решить проблемы мобилизации на третьем году полномасштабного вторжения. В 23:00 мы уже все сидели в автобусе ожидая когда нас отвезут в распределительный пункт на ДВРЗ", - написал Виктор Байда.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине проводится в связи с российской агрессией. Мобилизация в 2014-2015 годах была частичной, то есть проводилась в отдельных местностях государства, а также касалась определенной части национальной экономики, Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций. С 2022 года в Украине объявлена и проводится общая мобилизация.

Всего за период 2014-2015 гг. проведено шесть волн открытой частичной мобилизации, пишет Википедия.

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