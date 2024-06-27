"Позвонил другу в Верховную Раду": украинский музыкант рассказал, как Владимир Остапчук получил отсрочку от армии

Виктор Байда заявил, что Владимир Остапчук получил отсрочку от армии благодаря другу из Верховной Рады.

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Владимир Остапчук получил отсрочку благодаря связям / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vova_ostapchuk/

Фронтмен группы Our Atlantic Виктор Байда неожиданно рассказал, что проходил ВВК вместе с украинским шоуменом Владимиром Остапчуком. Как оказалось, на учения ведущий не отправился, а получил отсрочку после звонка другу из Верховной Рады.

На своей странице в соцсетях Байда опубликовал пост, в котором возмутился, что Остапчука в больнице сопровождала полиция.

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"19 июня я встретил Владимира Остапчука на Щербакова в поликлинике. Мы вместе проходили ВВК. Я спросил его: "Тебя тоже упаковал патруль полиции?" Он сказал: "Нет, я сам пришел". Он единственный, кто проходил ВВК с сопровождением полиции и хвастался мне, что проходит все без очередей, хотя на самом деле это должно быть доступно всем", – написал музыкант.

Затем семь человек увезли в ТЦК и Остапчук тоже был там, но на учениях его не было.

"Приехав в ТЦК, нам сказали ждать и что домой мы уже не вернемся. У всех началась паника, ведь информацию нам почти не предоставили. Объединившись, мы обсуждали возможные варианты событий. Остапчук сказал, что у нас нет выбора и мы все должны служить. Уже будучи в казарме, я узнал от парня, который был в нашей группе мобилизованных, что перед отъездом на ДВРЗ он позвонил другу в Верховную Раду, и ему дали отсрочку на месяц", – отметил Виктор.

Кто такой Владимир Остапчук? Владимир Остапчук - украинский ведущий, который прославился не только своей профессиональной деятельностью, а и романтическими историями. От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через год развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В сети то и дело всплывают детали личной жизни Остапчука и скандалы связанные с его бывшими и настоящими.

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