Потеряла сознание: жена Остапчука упала в ТЦ

Очередная жена украинского шоумена Владимира Остапчука Катерина Полтавская сообщила о том, что потеряла сознание прямо в столичном ТЦ.
Об этом на рассказала на своей странице в Instagram. По словам Полтавской, она хотела снять для своих фоловеров распаковку, но не сняла, так как потеряла сознание.
"Вчера хотела снять вам распаковку товаров для дома, но потеряла сознание в ТЦ. Это все мое низкое давление (всю жизнь у меня темнеет в глазах при резких движениях) и выключенные кондиционеры", - поделилась супруга Остапчука.
Кто такой Владимир Остапчук
Владимир Остапчук - украинский ведущий, который прославился не только своей профессиональной деятельностью, а и романтическими историями. От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через год развелся.
Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской.
В сети то и дело всплывают детали личной жизни Остапчука и скандалы связанные с его бывшими и настоящими.
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Напомним, бывшая супруга известного украинского шоумена Владимира Остапчука,блогерка и нотариус Кристина Горняк рассказала, почему раздел совместно нажитого имущества все еще продолжается.
Ранее также Екатерина Полтавская подтвердила - она и Владимир расписались. В своем блоге в Instagram она опубликовала фото свадебного букета и ее с мужем рук, на которых красовались обручальные кольца. При этом журналистка отметила, что была только роспись, без свадебной церемонии.
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