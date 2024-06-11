Потеряла сознание: жена Остапчука упала в ТЦ

Катерина Полтавская пожаловалась на низкое давление.

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Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская живут в Киеве / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Очередная жена украинского шоумена Владимира Остапчука Катерина Полтавская сообщила о том, что потеряла сознание прямо в столичном ТЦ.

Об этом на рассказала на своей странице в Instagram. По словам Полтавской, она хотела снять для своих фоловеров распаковку, но не сняла, так как потеряла сознание.

"Вчера хотела снять вам распаковку товаров для дома, но потеряла сознание в ТЦ. Это все мое низкое давление (всю жизнь у меня темнеет в глазах при резких движениях) и выключенные кондиционеры", - поделилась супруга Остапчука.

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Катерина Полтавская потеряла сознание / Скриншот Instagram/poka.tya

Кто такой Владимир Остапчук Владимир Остапчук - украинский ведущий, который прославился не только своей профессиональной деятельностью, а и романтическими историями. От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через год развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В сети то и дело всплывают детали личной жизни Остапчука и скандалы связанные с его бывшими и настоящими.

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Напомним, бывшая супруга известного украинского шоумена Владимира Остапчука,блогерка и нотариус Кристина Горняк рассказала, почему раздел совместно нажитого имущества все еще продолжается.

Ранее также Екатерина Полтавская подтвердила - она и Владимир расписались. В своем блоге в Instagram она опубликовала фото свадебного букета и ее с мужем рук, на которых красовались обручальные кольца. При этом журналистка отметила, что была только роспись, без свадебной церемонии.

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