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"Это очень необычно": Ахтем Сеитаблаев в интервью ЖВЛ рассказал о своем новом статусе дедушки

Анна Подгорная
13 апреля 2023, 13:43 обновлено 13 апреля, 13:43
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Жизнь известного режиссера сильно изменилась за последний год - кроме всеукраинского горя война принесла Сеитаблаеву бесценный жизненный опыт.
Ахтем Сеитаблаев
Ахтем Сеитаблаев в ЖВЛ рассказал о своем статусе дедушки, съемках нового сериала и военной службе / Пресс-служба

С понедельника по пятницу в 11:00 на телеканале 1+1 Украина телезрители могут увидеть новый сезон программы о жизни знаменитостей ЖВЛ, которая погружает зрителей в откровенные истории и рассказывает новости об известных людях. В новых сюжетах покажут героев нашего времени - юмористов, актеров, певцов, спортсменов, волонтеров, бизнесменов, политиков и других интересных гостей.

Сегодня телезрители увидели интервью крымско-татарского режиссера, номинанта премий "Оскар" и "Золотой Глобус", актера Ахтема Сеитаблаева. Эксклюзивно для ЖВЛ Ахтем рассказал о службе в ВСУ, создании сериала о силах ТРО и о том, как справляется с ролью дедушки.

Актер говорит, что он до сих пор привыкает к новому статусу дедушки. В начале 2023 года его дочь стала мамой, но внучку он видел только на фото, ведь сейчас служит в ВСУ.

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"Это очень необычно. Как говорит мой отец, когда возьмешь на руки внука, тогда в полной мере почувствуешь эти чувства. Я очень жду этого момента. Могу уверенно сказать, что маленькая похожа на мою старшую дочь Назлы. Я считаю, что ментально я дед. Терпеть снова дилетантизм, хамство, пренебрежительное отношение или понты на ровном месте я не могу, или дам в глаз, или прогоню, или уйду сам", - говорит Ахтем.

Эксклюзивно для ЖВЛ режиссер впервые показал свой кабинет Крымского дома и руководителя съемочных групп, которые создают документальный сериал о силах ТРО. Говорит, что отдыхает здесь, проводит встречи. Чтобы вдохновляться, известный режиссер даже сделал у себя так называемую полочку для гордости, со своими наградами.

"Я получил эту премию Телетриумф из рук нашего Владимира Зеленского, который тогда еще не был президентом. Нюанс заключается в том, что в номинации "Лучшая мужская роль" тогда было двое номинантов, он и я за роль Стуса. И он вручил мне как раз премию. У меня еще есть герб или шеврон Сил территориальной обороны, и здесь лица всех героев нашего фильма", - говорит Сеитаблаев.

К тому же, Ахтем говорит, что сейчас работает над сериалом, который создает совместно с военнослужащими. "Документальный сериал создают сами военнослужащие, которые в гражданской жизни работали на кинопроизводстве или телевидении. Каждая серия - портрет защитников. Их хобби, увлечения, семьи, боевой путь, победы, романтическая история, конечно и трагическая в том числе", - говорит режиссер.

Ахтем стал амбассадором проекта "Геройкар", цель которого помочь ВСУ получить машины. "Это очень мощные машины. В них есть специальная часть пикапа, на которой располагаются либо пулеметы крупного калибра, либо РЗСО. Для меня это честь, и если мое сотрудничество с этим фондом будет на пользу нашим бойцам, считаю, что это хорошо", - говорит Ахтем.

А вот прокомментировать слухи о своей новой, молодой избраннице режиссер отказался.

Смотрите ЖВЛ с понедельника по пятницу в 11:00 на телеканале 1+1 Украина.

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