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Впервые за долгое время: Ольга Фреймут показала свою младшую дочь

Элина Чигис
20 мая 2024, 22:00
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Ольга Фреймут показала снимок своей младшей дочери.
Ольга Фреймут
Ольга Фреймут показала младшую дочь/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/freimutolia

Украинская известная ведущая Ольга Фреймут редко показывает своих детей, но сделала исключение и показала свою младшую дочерь.

Н своей странице в Instagram Фреймут опубликовала редкое фото, на котором она позировала вместе с младшей дочерью Евдокией.

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На снимке Ольга показалась с дочерью на фоне героев из мультфильма "Свинка Пеппа" в парке Paultons Park.

Мама и дочь выглядели счастливыми с искренней улыбкой и выбрали для прогулки стильные луки оверсайз.

Ольга Фреймут прогулялась с младшей дочерью
Ольга Фреймут прогулялась с младшей дочерью / фото: скрин instagram.com/freimutolia/

Кто такая Ольга Фреймут?

Ольга Фреймут - (настоящее имя при рождении Ольга Михайловна Конык, сейчас - Локотко) - украинская телеведущая, журналистка, писательница и модель.
Прославилась в качестве ведущей программ "Подъем", "Шоумания", "Кто сверху?", "Ревизор" на "Новом канале",а также "Голос страны. Перезагрузка" и "Инспектор Фреймут" на телеканале "1+1". В 2018 году стала "Директором школы панянок" в реалити-шоу "От пацанки до панянки". В 2020 году стала участницей проекта "Танцы со звездами", сообщает "Википедия".

Ольга Фреймут - последние новости по теме

Как писал Главред, старшая дочь украинской светской львицы и шоувумен Ольги Фреймут – 17-летняя Злата Митчелл – показала редкое фото со своим возлюбленным-иностранцем по имени Оскар.

А также ранее в семье Ольги Фреймут случилось горе. Телеведущая рассказала, что не стало ее родного человека. Ушел из жизни ее дедушка - Николай.

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