В сети завирусились якобы слова Фреймут об уклонистах: соцсети звезды штурмуют

Украинская телеведущая Ольга Фреймут, неоднократно отличавшаяся скандальными заявлениями, в этот раз была раскритикована толпой поклонников из-за несуществующей фразы, вброшенной анонимами, об уклонистах.
Как пишет Детектор медиа, накануне в сети завирусилась "фраза" Фреймут о том, что ей якобы "стыдно" за уклонистов за границей.
"Я глубоко презираю уклонистов, и мне противно за мужчин, не желающих воевать за свою страну. Мне стыдно перед англичанами за такую низость уклонистов. Мы здесь с мужем в Лондоне объясняем им, что не все мужчины в Украине такие жалкие", - опубликовали анонимные аккаунты, якобы цитируя Фреймут.
Кто такая Ольга Фреймут?
Ольга Фреймут - (настоящее имя при рождении Ольга Михайловна Конык, сейчас - Локотко) - украинская телеведущая, журналистка, писательница и модель.
Прославилась в качестве ведущей программ "Подъем", "Шоумания", "Кто сверху?", "Ревизор" на "Новом канале",а также "Голос страны. Перезагрузка" и "Инспектор Фреймут" на телеканале "1+1". В 2018 году стала "Директором школы панянок" в реалити-шоу "От пацанки до панянки". В 2020 году стала участницей проекта "Танцы со звездами", сообщает "Википедия".
На самом деле звезда такого не заявляла, отмечают журналисты. На ситуацию отреагировала и сама телеведущая. Она попросила своих подписчиков не вестись на фейки и уверяет, что никогда подобного об украинских мужчинах не говорила.
Но это не остановило раскачивавшуюся волну хейта.
На странице телеведущей в Instagram десятки поклонников и недоброжелателей в самой грубой форме описывают, что думают о позиции Фреймут по войне в Украине.
В настоящее время Ольга Фреймут вместе с мужем-бывшим россиянином Владимиром Локотко живут в Британии. Локотко выехал из Украины в начале полномасштабного вторжения России.
Ольга Фреймут - другие новости с телеведущей
Как писал Главред, старшая дочь украинской светской львицы и шоувумен Ольги Фреймут – 17-летняя Злата Митчелл – показала редкое фото со своим возлюбленным-иностранцем по имени Оскар.
Митчелл широко улыбалась и позировала перед камерой в джинсах и в прозрачной блузке темного цвета. При этом она аккуратно прижималась к бойфренду.
Недавно в семье Ольги Фреймут случилось горе. Телеведущая рассказала, что не стало ее родного человека. Ушел из жизни ее дедушка - Николай.
В 2023 году Фреймут засветилась в Киеве. Это был первый приезд телезвезды и ее дочери в Киев за полтора года.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Резала и колола: российская актриса-путинистка Васильева изуродовала свое лицо
- Ведущая шоу Танці з зірками беременна первенцем
- Популярный ведущий впервые после развода показался с новой девушкой
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред