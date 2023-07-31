Полтора года спустя: Ольга Фреймут засветилась в Киеве

Фреймут продолжает свой первый с начала войны вояж по Украине.

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Ольга Фреймут приехала в Киев / коллаж: Главред, фото: instagram.com/freimutolia

В начале полномасштабной войны в Украине ведущая и журналистка Ольга Фреймут покинула страну вместе с младшими детьми - семилетним Валерием и шестилетней Евдокией. Они обосновались в Лондоне.

В своем блоге Фреймут освещала свою благотворительную деятельность и деятельность, направленную на популяризацию украинской культуры, наравне с постами про ее тоску по родине. И вот долгожданное свидание случилось.

Сперва ведущая, в компании своей старшей дочери, Златы Митчелл, посетила Львов, где провела лекцию о хороших манерах во время войны. Сейчас стало известно, что Ольга вместе со Златой приехали в Киев.

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На своей странице в Instagram она опубликовала фото стелы с названием столицы, украшенное эмодзи красного сердца. Это - первый приезд Ольги Фреймут и ее дочери в Киев за полтора года.

Свои планы по пребыванию в столице ведущая пока не раскрывает.

Ольга Фреймут приехала в Киев / instagram.com/freimutolia

Ранее украинского танцора и ведущего Влада Яму захейтили за размышления про "американское" будущее - шоумен сейчас проживает в США, куда выехал с семьей после начала полномасштабной войны.

Также стало известно, что Владимир Остапчук подрался с "компанией пьяных малолеток" из-за жены. По словам Екатерины Полтавской, шоумен заступился за нее перед хулиганами, которых пара встретила после светского мероприятия.

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