Jerry Heil и alyona alyona назвали, кто бы мог представить Украину на Евровидении

Мнения артисток разделились при выборе подходящего артиста.

https://stars.glavred.info/jerry-heil-i-alyona-alyona-nazvali-kto-by-mog-predstavit-ukrainu-na-evrovidenii-10577435.html Ссылка скопирована

Jerry Heil и alyona alyona новости - Jerry Heil и alyona alyona высказались про Евровидение-2025 / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Украинские исполнительницы Jerry Heil и alyona alyona принесли Украине бронзу на музыкальном конкурсе Евровидение-2024. Это - один из лучших результатов нашей страны за все время участия.

После соревнования артистки продолжают сотрудничать. К примеру, недавно они дали концерт в Киеве, перед которым пообщались с прессой.

Так, журналистам Show 24 Алена Алена и Джерри Хейл рассказали, кого они видят представителями Украины на Евровидении в 2025 году. Мнения артисток разделились.

видео дня

К примеру, Jerry Heil считает, что с этой задачей справилась бы певица ее лейбла Кажанна. Или же Тина Кароль, которая уже ездила на Евровидение в 2006. "Я видела интервью Тины Кароль, где она говорит, что она пошла бы. И мне кажется, это было бы красиво ", - говорит Хейл.

Однако alyona alyona убеждена, что Евровидение - хороший трамплин для карьеры начинающих артистов, и с большим удовольствием отдала бы шанс кому-то менее известному. Впрочем, Алена признает - львиная доля успеха все же принадлежит конкурсному треку.

"Для начинающих артистов это больший шанс проявить себя и перевернуть мировоззрение. Из молодых - все. Все зависит от песни. Напишешь хит, чтобы аж уши в трубочку скрутились... И неважно, известные или неизвестные. Чтобы это было классно", - считает alyona alyona.

Евровидение-2024 Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который прошел 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах. Представители Украины на Евровидении-2024, дуэт alyona alyona & Jerry Heil заняли третье место. Первое место досталось певцу Nemo из Швейцарии.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее стало известно, что известный украинский актер Виталий Салий расстался с женой-россиянкой Анной Арефьевой после 10 лет вместе. Об этом сообщил сам артист.

Также Фагот из ТНМК сообщил, что едва не попал под ракетный удар в Киеве, который произошел 30 июня. Певец оказался поблизости многоэтажного дома, в который угодили обломки вражеской ракеты.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред