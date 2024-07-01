Известный украинский актер расстался с женой-россиянкой: "История закончилась"

Виталий Салий и Анна Арефьева были вместе 10 лет.

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Виталий Салий развелся с Анной Арефьевой - подробности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/rjevskay_

Брачный союз актеров Виталия Салия и Анны Арефьевой распался. Об этом артист сообщил в своем блоге в Instagram.

Пара приняла решение не разглашать подробности расставания, однако оно, по всей видимости, состоялось у обоих партнеров с легким сердцем. В своем прощании Салий нежно обратился к теперь уже бывшей супруге.

"История нашей пары закончилась. Спасибо тебе, Анна, за все невероятное, настоящее и прекрасное, что было. Но наши пути все равно всегда будут пересекаться в один - путь нашего сына Даниила. Так что идем дальше!" - написал Виталий.

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Арефьева, которая является российской актрисой, и, если судить по ее странице в Instagram, вернулась в рф и живет там с сыном от Виталия Салия, также прокомментировала расставание.

"Я горжусь нами, нашим путем, нашим сыном, нашей любовью! Я всегда буду любить тебя, и наши десять лет... Мы поженились сразу, и для нас не было преград,не смотря на то, что они были… Наша история - великая! Мы еще многим поможем, рассказав о ней. Я с огромной благодарностью и легким сердцем говорю, что мы с тобой - навсегда родные, и смеяться и понимать с полувзгляда будем вечно… Как мужчину с женщиной, нас ждут разные пути, и это прекрасно! Люблю нас, отпускаю нас! Вперед и навсегда! Погнали!", - написала Анна Арефьева.

Виталий Салий развелся с Анной Арефьевой - подробности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/rjevskay_

Кто такой Виталий Салий? Виталий Салий - украинский актер театра, кино и телевидения. С 2004 года служит в Киевском государственном академическом театре драмы и комедии на левом берегу Днепра. Наиболее известные роли: "Я працюю на цвинтарі", "Крути 1918", "Перші ластівки. Zалежні", "Не зарікайся".

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