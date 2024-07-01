"Приехал цветочки полить домой": Фагот из ТНМК едва не попал под ракетный удар в Киеве

В воскресенье, 30 июня, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву - и волею судеб, практически в эпицентре его последствий оказался Фагот из ТНМК.

https://stars.glavred.info/priehal-cvetochki-polit-domoy-fagot-iz-tnmk-edva-ne-popal-pod-raketnyy-udar-v-kieve-10577213.html Ссылка скопирована

Фагот из ТНМК оказался во время ракетного удара РФ прямо в районе Оболони / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

30 июня 2024 года российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Киеву, в результате которого обломки ракеты угодили в многоэтажный дом в густонаселенном столичном районе Оболонь. Волею судеб фронтмен легендарной украинской хип-хоп-группы ТНМК Олег Михайлюта (более известный как Фагот) очутился в эпицентре взрыва, сообщает портал "Обозреватель".

"Вчера вечером я приехал на Оболонь, припарковал автомобиль у своего дома, и через десять минут буквально рядом прилетело. Взрыв был очень громким. Возможно, так отреагировал на него, потому что это произошло фактически под боком. Люди реагировали по-разному. Кто-то, пробегая, воскликнул: "Вот и нас с боевым крещением". Кто-то в слезах и истерике бежал в подъезд, где это произошло. Звука воздушной тревоги я не слышал, поэтому все было неожиданным", – сказал артист.

Михайлюта утверждает, что его супруга, известный дизайнер одежды Ольга Навроцкая, узнала об инциденте из его поста в Instagram.

видео дня

"Вот так приехал цветочки полить домой", – написал музыкант.

Кто такой Фагот? Олег Игоревич Михайлюта, известный как Фагот (27 марта 1974, Харьков) - украинский певец, вместе с Александром "Фоззи" Сидоренко является вокалистом и основными авторому музыки легендарной хип-хоп-группы "Танок на майдані Конго" (ТНМК), сообщает "Википедия".

Взрывы в Киеве и области 30 июня - последние новости по теме

Напомним, взрывы прогремели в Киеве и области в воскресенье вечером, 30 июня, после объявления воздушной тревоги, в результате есть повреждения многоэтажного жилого дома, произошло возгорание.

Пострадавшим из дома в Оболонском районе медики оказывают помощь на месте. У них – острая реакция на стресс. 10 человек эвакуировали из дома.

Как сообщалось, в Киевской области есть пострадавшие, а также разрушения в результате российского ракетного удара в воскресенье вечером, 30 июня. На территории одного из районов Киевской области зафиксировано падение обломков вражеской ракеты, есть пострадавшие и повреждения.

Позже стало известно о том, что среди пострадавших – ребенок. Ракетный удар по Киеву в воскресенье отличается от всех предыдущих, в частности, тем, что враг атаковал стратегической авиацией, испытывая новую тактику. Противник ударил не в темное время суток, не комбинированным или массированным обстрелом, рассказали в Киевской городской военной администрации.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред