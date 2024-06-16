Пивоваров расплакался прямо во время концерта: кадры, растрогавшие фанов

Звезда украинской эстрады Артем Пивоваров не сдержал слез, когда услышал от своей маленькой фанатки историю гибели ее лучшей подруги из Мариуполя. Видео разговора с девочкой, который прошел во время концерта, певец опубликовал в своем Instagram.
На кадрах девочка в пышном концертном наряде в сине-желтых цветах внезапно загрустила на концерте звезды. Тот не смог не спросить у нее о причинах грусти.
видео дня
Девочка рассказала, как потеряла лучшую подругу во время боев в Мариуполе.
"Я потеряла свою подругу по имени Катя. На нее упала бомба", - поделился ребенок.
Это признание мгновенно растрогало Пивоварова: он опустил микрофон и заплакал, спрятав от публики лицо.
"Я искренне верю, что ваша дружба останется в твоем сердце. И будешь помнить ее такой, какой она помнила тебя. Война забирает у нас почти все, но она не может забрать у нас самого главного - нашу веру и нашу любовь. Даже если будем в неволе - мы никогда не перестанем любить", - ответил Пивоваров.
Артем Пивоваров - последние новости по теме
Ранее Пивоваров намекнул на тайную женитьбу. В интервью для журналистки и блогерши Рамины Эсхакзай певец сделал откровенное признание.
Недавно Пивоваров отыграл масштабный концерт в Киеве. Во время концерта случился крупный инцидент - звезда сломал нос зрительнице. Происшествие случился, когда певец бросил в толпу барабанную палочку.
Еще раньше Пивоваров поссорился со зрителем во время концерта. Мужчина все время показывал большой палец, перевернутый вниз, демонстрируя свое недовольство мероприятием.
Кто такой Артем Пивоваров?
Артем Пивоваров - украинский певец, автор песен, саунд-продюсер, бывший тренер шоу "Голос страны-13". Выпустил 5 студийных альбомов и 20 синглов. Автор проекта "Твои стихи, мои ноты". Обладатель двух премий YUNA (2021, 2022) и ордена "За заслуги" третьей степени.
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