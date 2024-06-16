Как выглядит сейчас 30-летняя дочь Пономарева: звезда показал архивное фото

30-летняя дочь народного певца Александра Пономарева и продюсера Елены Мозговой Зоя показала архивное фото со звездой, ошеломив аудиторию и изменениями своей внешности.
В Instagram Зоя поздравила Пономарева с Днем отца, опубликовав в соцсети коллаж из архивных фотографий детского и подросткового периода.
"Отличный повод сказать теплые слова папе! С Днем отца! Спасибо и очень люблю", - подписала Зоя.
Зоя является приемной дочерью Александра Пономарева. После брака с продюсером Еленой Мозговой певец ее удочерил и воспитывал как родную дочь.
Зоя живет за границей.
Также у Пономарева есть еще дочь от Мозговой Евгения и сын Александр уже от брака с Викторией Мартынюк. Недавно юноше исполнилось 17 лет.
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Как писал Главред, певица Мария Яремчук, которая в прошлом году вернулась на сцену и выступила на Евровидении-2023, родила первенца. СМИ даже предположили, что ребенок Марии от украинского певца Александра Пономарева, о романе с которым уже многие годы ходят слухи.
А в марте Мозговая и Пономарев показали редкие фото общей "непубличной" дочери Евгении. Недавно девушке исполнилось 26 лет.
Кто такой Александр Пономарев?
Александр Пономарев - украинский певец, автор песен, продюсер. Народный артист Украины (2006). Был первым артистом, который представил Украину на международном музыкальном конкурсе Евровидение - в 2003 году песня "Hasta la vista" в исполнении Пономарева принесла 14-е место. Выпустил 9 музыкальных альбомов.
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