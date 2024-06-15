Слишком поздно: дворецкий Королевского дворца сделал смелое заявление о Гарри

Британскую монархию продолжает лихорадить из-за откровений принца Гарри.

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Принц Гарри и Меган Маркл попали в немилость двора/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

Спустя четыре года после того, как принц Гарри и Меган Маркл сенсационно закрыли дверь в королевскую жизнь, эксперты полагают, что для королевского примирения "слишком поздно".

По данным New York Post, герцога и герцогиню Сассекских держат на расстоянии вытянутой руки от дворца с тех пор, как они предприняли серию нападок на членов королевской семьи.

И несмотря на слухи о возможном примирении, бывший королевский дворецкий Грант Харролд считает, что для этого прошло слишком много времени.

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"Я всегда думал, что Гарри хотел бы обратиться к своей семье, но не знаю, не слишком ли поздно для этого", — сказал он эксклюзивно.

Пожалуй, самым ярким показателем того, что вражда между членами семьи все еще бушует, является то, что Гарри не встретился ни с кем из членов королевской семьи во время своей трехдневной поездки в Лондон в прошлом месяце.

Еще больше продемонстрировав напряженность, Маркл пренебрегла королевской семьей, прилетев в Лондон, чтобы встретиться со своим мужем в аэропорту Хитроу, и немедленно вместе вылетела в Нигерию.

Кто такой принц Гарри Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьёй, и переехали в США.

"Может быть, сейчас слишком прошло много времени, доверие подорвано, можно ли это исправить? Время покажет", — сказал Харролд. "Действия значат больше, чем слова", - добавил он.

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Отметим, в феврале 2024 года принц Гарри навестил семью, когда узнал об онкозаболевании отца. Но не увиделся с Кейт Миддлтон и племянниками.

А также в мае запланированный визит на родину принца Гарри и ему предстоит разговор со старшим братом принцем Уильямом — тот все-таки решился сделать шаг на встречу, хотя и совсем небольшой.

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