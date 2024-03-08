"Это ужасно": принц Гарри связался с принцем Уильямом

В феврале 2024 года принц Гарри навестил семью, когда узнал об онкозаболевании отца. Но не увиделся с Кейт Миддлтон и племянниками.

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Принц Гарри не навестил своих родных / коллаж: Главред, фото: royal.uk/

Принц Гарри, который сейчас с семьей живет в США, связывался со своим братом принцем Уильямом перед поездкой в Великобританию.

После того, как принц Гарри узнал об онкозаболевании отца короля Чарльза, он сразу же отправился в Великобританию, чтобы навестить его. Встреча была недолгой – менее часа, а через сутки Гарри улетел назад в США.

Вместо того, чтобы провести время с родными, принц остановился в лондонском отеле, но он связался с принцем Уильямом перед самой поездкой, сообщает издание People.

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Источник, близкий к семье, сообщил, что Гарри мог бы увидеться и с Кейт Миддлтон, которая перенесла операцию, а также с племянницей Шарлоттой и племянниками Джорджем и Луи, однако стал этого делать.

"Но это ненормально. Это ужасно печально", — заявил инсайдер.

Кто такой принц Гарри Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьёй, и переехали в США.

Добавим, принц Гарри устроил "бунт" против жены и заявил, что Меган должна подчиниться его решению, хотя раньше он всегда делал все "ради Меган".

А также Дональд Трамп заявил, что не поддерживает принца Гарри и готов его депортировать из страны, ведь принц "предал королеву".

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