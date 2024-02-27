Назревает скандал: принц Гарри восстал против Меган Маркл

Гарри решил пойти против воли супруги Меган Маркл и это впервые за время их брака.

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Принц Гарри восстал против Меган Маркл / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

Принц Гарри всегда прислушивался к решениям Меган Маркл и принимал ее сторону. Даже когда пара покидала Британию он признался, что все "ради Меган". Но сейчас Гарри устроил "бунт" против жены и заявил, что Меган должна подчиниться его решению.

О том, что происходит в семье принца сообщил инсайдер изданию Еxpress.

Со слов инсайдера, принц долго размышлял, что происходит с ним и Меган с тех пор, как пара вышла из состава королевской семьи. И Гарри пришел к выводу, что интерес к ним прикован только в контексте родственников короля Чарльза ІІІ. А теперь, чтобы избежать финансового краха нужно помириться с королевской семьей.

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Принц уже сделал первый шаг, посетив онкобольного отца в Британии. Сейчас же Гарри готовится к следующему визиту в Лондон по поводу празднования 10-летия Invictus Games. Отметим, событие пройдет с небывалом размахом.

Гарри решил, что это прекрасная возможность показать о единстве с королевской семьей и получить ее поддержу. К тому же вряд ли его родные пропустят такое важное событие. Именно поэтому принц поставил Меган ультиматум, что она обязана сопровождать его во время этого визита. Он также планирует взять в поездку и своих детей - Арчи и Лилибет.

Посмотрим, что из этого выйдет, ведь Маркл дала клятву после похорон королевы Елизаветы, что больше никогда не приедет в Британию. Как стало известно из скандальных мемуаров Гарри: герцогиня сочла, что их с мужем унизили, отведя им место среди второстепенных родственников монарха.

Кто такой принц Гарри Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США.

Добавим, когда принц Гарри прилетел из США в Лондон, чтобы навестить больного раком отца Чарльза, ему пришлось ночевать в отеле. Но британцы все же надеются на скорое примирение братьев Гарри и Уильяма.

А также стало известно, что король Чарльз III отчаянно хочет помириться со своим сыном принцем Гарри после того, как у него диагностировали рак.

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