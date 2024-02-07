Ночевал в отеле: принца Гарри не пустили во дворец

В Великобритании надеются на скорое примирение братьев.

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Принцу Гарри пришлось ночевать в отеле / Коллаж Главред, фото Instagram/princeharryofengland

Принц Гарри "с радостью принял бы" воссоединение со своим братом Уильямом, но вместо этого "провел ночь в лондонском отеле".

По информации The Daily Mail, хотя Гарри и принц Уэльский не планируют встречаться во время пребывания герцога, предполагается, что общий друг Марк Дайер, который был наставником принцев после смерти Дианы, может стать мостом между братьями и сестрами, согласно источнику.

Считается, что 41-летний Уильям по-прежнему сосредоточен на уходе за своей женой Кейт, которая восстанавливается после операции на брюшной полости и берет длительный отпуск от общественных обязанностей до Пасхи.

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Вчера герцог Сассекский пролетел более 5000 миль из своего дома в Калифорнии в Лондон, чтобы встретиться со своим больным раком отцом королем Чарльзом. Визит длился 45 минут.

Гарри не ночевал ни в одной королевской резиденции, поскольку он фактически был бездомным на территории Великобритании с момента его выселения из коттеджа Фрогмор в прошлом году, и предполагается, что вместо этого он остановился в роскошном отеле.

Ожидается, что он не останется в Лондоне надолго и собирается вернуться в свой дом в Монтесито в Калифорнии, где он живет со своей женой Меган Маркл и двумя детьми, четырехлетним Арчи и двухлетней Лилибет, после своего неожиданного визита.

Ожидается, что герцог присоединится к Меган в Канаде на следующей неделе на мероприятии, посвященном году до Игр непокоренных в Ванкувере и Уистлере.

Напомним, ранее стало известно о том, что Принц Гарри срочно вылетел из Лос-Анджелеса и летит в Лондон, чтобы быть с королем Чарльзом после того, как у него диагностировали рак.

Ранее Король Великобритании Чарльз и Кейт Миддлтон объявили о своих операциях с разницей всего в несколько часов. Однако принцесса Уэльская предпочла сохранить детали своей процедуры в секрете, в то время как король был "открытой книгой".

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