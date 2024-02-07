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У Чарльза III рак: как его горячо любимая Камилла восприняла страшную новость

Анна Подгорная
7 февраля 2024, 02:00
Источники, приближенные к британским королю и королеве, рассказали, как монархиня отреагировала на болезнь мужа.
король Чарльз III, королева Камилла
Чарльз III болен раком - как королева Камилла отреагировала на это / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

5 февраля Букингемский дворец сделал заявления о том, что король Чарльз III болен раком. Эта новость потрясла близких монарха и народ Великобритании, однако один человек перенес ее стойко, как кремень.

Речь идет про жену Чарльза III, королеву Камиллу. "Камилла была просто куском кремня. Конечно, печальная новость о том, что у ее мужа диагностировали рак, стала для Ее Величества огромным шоком. Но она приняла его с решимостью. Супруга короля спокойно относится ко многим вещам", - поделился с изданием Daily Mail источник из близкого окружения королевской семьи.

Монархиня приняла единственно верное решение - поддерживать венценосного мужа на всех этапах его борьбы с болезнью. Они многое преодолели вместе, и Камилле не впервой идти по тернистому пути за своим королем.

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Это было решение настоящей жены. Однако Камилла приняла еще одно - достойное настоящей королевы. Она не намерена откладывать исполнение своих королевских обязанностей на период болезни мужа.

"Она прагматично восприняла эту ужасную новость и будет рядом с мужем и поддержит его на каждом шагу. Тем не менее королева намерена выполнять все свои обязанности", - рассказал про реакцию монархини другой источник.

Ранее были обнародованы первые слова короля Чарльза III после смерти принцессы Дианы. О смерти бывшей супруги он узнал одним из первых, и был по-настоящему шокирован.

Также бывшая невестка Елизаветы II, британская писательница и общественная деятельница, герцогиня Йоркская Сара Фергюсон, врезала правду про Чарльза III и Камиллу. Она была близкой подругой первой жены короля - принцессы Дианы.

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