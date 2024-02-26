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Трамп собрался их выгнать: принца Гарри и Меган Маркл могут депортировать из США

Андрей Ганчук
26 февраля 2024, 22:06
Вероятный кандидат в президенты Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что не поддерживает принца Гарри и готов его выдворить из страны.
Меган Маркл и принц Гарри вышли в свет
Меган Маркл и принца Гарри могут депортировать, если Трамп станет президентом США / Коллаж Главред, фото Instagram/meghan.markle.official

Принца Гарри и его супруга Меган Маркл, которые с детьми живут в США, но без американского гражданства, могут выдворить из Штатов, если новым президентом станет Дональд Трамп. Сам Трамп уже сказал, что не поддерживает Гарри и депортирует его.

Как сообщает Daily Mail, Трамп на одном из мероприятий сказал, что если он победит на выборах, то начнет кампанию по масштабной депортации мигрантов.

Таким образом, могут депортировать и семью принца Гарри.

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"Я не буду защищать его. Он предал королеву. Это нельзя простить. Если бы это зависело от меня, он вынужден был быть сам по себе", - сказал Трамп.

По словам Трампа, королевская семьи и президент США Байден слишком благосклонны к принцу Гарри.

Напомним, принца Гарри не пустили во дворец. Гарри приехал, чтобы увидеться со своим отцом королем Чарльзом. Однако принц не ночевал в королевском дворце и, предполагается, провел ночевку в отеле.

Принц Гарри и Меган Маркл оказались в сложном положении. По данным британской прессы, контракт семьи со со стриминговым сервисом Netflix заканчивается и теперь им нужно создавать больше контента.

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