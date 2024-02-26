Трамп собрался их выгнать: принца Гарри и Меган Маркл могут депортировать из США

Принца Гарри и его супруга Меган Маркл, которые с детьми живут в США, но без американского гражданства, могут выдворить из Штатов, если новым президентом станет Дональд Трамп. Сам Трамп уже сказал, что не поддерживает Гарри и депортирует его.
Как сообщает Daily Mail, Трамп на одном из мероприятий сказал, что если он победит на выборах, то начнет кампанию по масштабной депортации мигрантов.
Таким образом, могут депортировать и семью принца Гарри.
"Я не буду защищать его. Он предал королеву. Это нельзя простить. Если бы это зависело от меня, он вынужден был быть сам по себе", - сказал Трамп.
По словам Трампа, королевская семьи и президент США Байден слишком благосклонны к принцу Гарри.
Напомним, принца Гарри не пустили во дворец. Гарри приехал, чтобы увидеться со своим отцом королем Чарльзом. Однако принц не ночевал в королевском дворце и, предполагается, провел ночевку в отеле.
Принц Гарри и Меган Маркл оказались в сложном положении. По данным британской прессы, контракт семьи со со стриминговым сервисом Netflix заканчивается и теперь им нужно создавать больше контента.
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