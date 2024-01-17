"Мечты Меган и Гарри рушатся": пара оказалась в заструднительном положении

У пары заканчивается очень важный контракт, который был их финансовым бэкграундом.

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Принц Гарри и Меган Маркл должны поторопиться / Коллаж Главред, скриншот YouTube

Говорят, что у Меган Маркл и принца Гарри осталось меньше года до окончания их прибыльной сделки со стриминговым сервисом Netflix, и эксперты говорят, что их "мечты рушатся".

По информации The Mirror, только в прошлом году шестисерийный взрывной документальный фильм пары стал самым просматриваемым фактическим сериалом потокового гиганта. Но теперь, по мнению королевских экспертов, пара сталкивается с негативной реакцией в Голливуде и рискует потерять все, над чем работали.

На церемонии вручения "Золотого глобуса" в начале этой недели герцог и герцогиня Сассекские подверглись резкой критике со стороны комика Джо Кой, заявившего, что "Netflix платит им миллионы за бездействие". Это произошло после того, как Netflix сообщил дуэту, что им придется создавать больше контента, представляющего реальный интерес, если они хотят получить оставшиеся 40 миллионов фунтов стерлингов по контракту.

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По словам королевского эксперта Ричарда Фицуильямса, дела Сассексов выглядят довольно мрачно, если только они не возьмутся за дело и не проведут мозговой штурм до истечения срока действия контракта между Archewell (их продюсерской компанией) и потоковым сервисом.

По его словам, их откровенный документальный сериал "Гарри и Меган", в котором они говорили о королевской семье, не смогло оказать реального влияния, что, по словам Ричарда, приведет к падению общественного интереса к этой паре еще больше.

В беседе с The Sun он сказал: "Если вы просто разгромите свою семью, тогда вы должны ожидать, что люди не будут воспринимать вас всерьез".

Далее он отметил, что срок действия контракта пары с Netflix истекает в 2025 году, поэтому, если у них не получится в ближайшее время, они могут оказаться в сложной ситуации.

Напомним, ранее королевский эксперт уличил Кейт Мидлтон в жесткости - Валентин Лоу выразил свое убеждение в том, что ее публичный образ намеренно смягчают, а в быту будущая королева "стальная".

Также, после коронации Чарльза III, королевский эксперт Даниэла Эльзер выразила мнение о том, за что Чарльз III возненавидит Кейт Миддлтон, которая набирает влияние при дворе.

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