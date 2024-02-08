Королевский эксперт: король Чарльз отчаянно хочет помириться с принцем Гарри

Считается, что встреча отца и сына прошла чрезвычайно эмоционально.

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Скорый приезд Гарри может указывать на серьезность ситуации / Коллаж Главред, фото Instagram/princeharryofengland, theroyalfamily

Король Карл III готов закопать топор войны со своим сыном принцем Гарри после того, как у него диагностировали рак.

"Чарльз отчаянно хочет помириться с Гарри", — рассказала во вторник королевский эксперт Кэти Николл, которую цитирует Page Six.

Букингемский дворец объявил в понедельник, что у 75-летнего Чарльза диагностирован рак, что побудило 39-летнего герцога Сассекского немедленно сесть в самолет и полететь из Калифорнии в Лондон, чтобы быть рядом со своим отцом.

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После приземления в аэропорту Хитроу во вторник без своей жены Меган Маркл Гарри "быстро посетил" Кларенс-Хаус, чтобы увидеть Чарльза.

Журналист предположил, что воссоединение отца и сына было очень "эмоциональным", поскольку они уже много лет не в хороших отношениях.

"Король испытал бы огромное облегчение и утешение от того, что Гарри прилетел", — сказала она, отметив, что встреча "вероятно, была довольно трудной для них обоих".

Однако эксперт заявил, что этот визит стал неотъемлемой частью ослабления напряженности между ними.

Напомним, ранее стало известно о том, что Принц Гарри срочно вылетел из Лос-Анджелеса и летит в Лондон, чтобы быть с королем Чарльзом после того, как у него диагностировали рак.

Ранее Король Великобритании Чарльз и Кейт Миддлтон объявили о своих операциях с разницей всего в несколько часов. Однако принцесса Уэльская предпочла сохранить детали своей процедуры в секрете, в то время как король был "открытой книгой".

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