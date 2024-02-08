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Принц Уильям впервые прокомментировал диагноз короля Чарльза

Алена Кюпели
8 февраля 2024, 09:33
Он выступил с короткой речью и заговорил о болезнях в своей семье.
Принц Уильям поблагодарил за поддержку
Принц Уильям поблагодарил за поддержку / Коллаж Главред, фото Instagram/theroyalfamily, princeandprincessofwales

Принц Уильям тронут той волной поддержки, которую получает его отец король Карл III, которому на днях диагностировали рак.

По информации Enews, принц Уэльский выразил признательность за добрые пожелания, которые недавно получила его семья. "Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить вас также за добрые слова поддержки Кэтрин и моего отца, особенно в последние дни", — поделился Уильям во время лондонского благотворительного гала-ужина Air Ambulance 7 декабря.

Он в шутку добавил: "Справедливо сказать, что последние несколько недель были скорее "медицинскими", поэтому я решил приехать на мероприятие по санитарной авиации, чтобы уйти от всего этого!"

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Благотворительное мероприятие стало одним из первых публичных мероприятий Уильяма с тех пор, как он сделал небольшой перерыв в королевских обязанностях, чтобы позаботиться о детях его и Кейт — 10-летнем принце Джордже, 8-летней принцессе Шарлотте и 5-летнем принце Луи — пока выздоравливает принцесса Уэльская.

Напомним, ранее стало известно о том, что Принц Гарри срочно вылетел из Лос-Анджелеса и летит в Лондон, чтобы быть с королем Чарльзом после того, как у него диагностировали рак.

Ранее Король Великобритании Чарльз и Кейт Миддлтон объявили о своих операциях с разницей всего в несколько часов. Однако принцесса Уэльская предпочла сохранить детали своей процедуры в секрете, в то время как король был "открытой книгой".

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Кейт Миддлтон принц Уильям Принц Чарльз новости шоу бизнеса
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