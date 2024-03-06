Бывшая стриптизерша угрожает принцу Гарри "слить" его обнаженные фото

Она заявила, что опубликует ранее не показанные фото с активной молодости принца Гарри.

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Скоро мир может "узнать" принца Гарри немножечко ближе / Коллаж Главред, фото Instagram/carrieroyale, princeharryofengland

Бывшая стриптизерша, которая утверждала, что поцеловала принца Гарри на вечеринке в Лас-Вегасе во время его безумных вечеринок, пригрозила "слить" его фотографии "в положительном настроении" на OnlyFans в отместку за то, что ее "удалили" из его мемуаров "Запасной".

Кэрри Рояль, которой сейчас 52 года, рассказала, что поцеловала принца после того, как ее пригласили присоединиться к стриптизершам и другим гостям в номере отеля Wynn в 2012 году, написал британский таблоид The Sun.

Обнаженные фотографии герцога Сассекского, которому на тот момент было 27 лет, которого обнимает едва одетая женщина, были опубликованы в The Sun в 2012.

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Кто такой принц Гарри Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьёй, и переехали в США.

"Я немного злюсь из-за того, что меня не упомянули в его книге. Я имею в виду, что он многое опустил, рассказывая о той ночи. Я удивлена, что он помнит чье-то имя, потому что он был довольно пьян, но он мог бы рассказать о тех немногих вещах, которые произошли между нами, но он это совершенно упустил", — сказала Кэрри Рояль.

Кэрри говорит, что у нее есть больше, и пообещала разместить их в разделе с оплатой на сайте OnlyFans.

Напомним, ранее со слов инсайдера стало известно, что принц долго размышлял о том, что происходит с ним и Меган с тех пор, как пара вышла из состава королевской семьи. И Гарри пришел к выводу, что интерес к ним прикован только в контексте родственников короля Чарльза ІІІ. А теперь, чтобы избежать финансового краха нужно помириться с королевской семьей.

Также стало известно, что король Чарльз III отчаянно хочет помириться со своим сыном принцем Гарри после того, как у него диагностировали рак.

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