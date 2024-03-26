Встреча принца Гарри и принца Уильяма: появились детали

Принц Уильям планирует встречу и разговор с братом принцем Гарри.

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Принц Уильям планирует встречу с братом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/, instagram.com/princeandprincessofwales/

Королевские эксперты часто утверждают, что встреча принца Уильяма и принца Гарри невозможны, но все же выяснилось, что ее не избежать.

В мае запланированный визит на родину принца Гарри и ему предстоит разговор со старшим братом — тот все-таки решился сделать шаг навстречу, хотя и совсем небольшой. Как сообщает The Mirror, встреча будет очень короткой и "тщательно срежисированной".

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Планирование долгожданного воссоединения Уильям возьмет на себя, чтобы просчитать все риски и избежать неловкостей в разговоре с Гарри.

"Это будет очень краткий, тщательно срежиссированный фильм. Встреча будет организована на короткое время, чтобы братья могли избежать каких-либо трудностей в общении", — поделился королевский эксперт Том Куинн.

Кто такой принц Гарри Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьёй, и переехали в США.

Добавим, Кейт Миддлтон "убита горем" из-за решения принца Уильяма о будущем их сына Джорджа. По информации СМИ, речь идет о решении отправить их старшего сына в школу-интернат.

А также ранее принц Уильям обошел американского актера Вина Дизеля, лидера прошлогоднего рейтинга, и стал самым сексуальным лысым мужчиной из ныне живущих.

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