Принц Уильям получил странный титул "самого сексуального" - Влад Яма позавидовал

Первый наследник британского королевского престола выиграл у прошлогоднего лидера рейтинга с сокрушительной разницей в количестве баллов.

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Принц Уильям занял первое место в категории "самый сексуальный лысый мужчина" / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/vladyama_official

Уильям, принц Уэльский, обошел американского актера Вина Дизеля, лидера прошлогоднего рейтинга, и стал самым сексуальным лысым мужчиной из ныне живущих. Об этом сообщает издание Metro.

Уровень привлекательности известных мужчин оценивали по ряду критериев, из которых позже была выведена десятибалльная шкала. Первый критерий - количество упоминаний в интернет-запросах со словами вроде "без рубашки" и "обнаженный".

Также оценивался рост лысых красавцев, соответствие их лица идеальным пропорциям золотого сечения, а также "фактор сияния" - насколько сверкает их лысина. Кроме того измерялась "вокальная привлекательность" претендентов: насколько средняя частота их голоса приближена к идеальным 96 Гц (ниже, чем у среднестатистического мужчины).

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Самым желанным по всем этим параметрам оказался принц Уильям: почти идеал с оценкой 9.88. Второе и третье место соответственно заняли Вин Дизель (8.81) и Джейсон Стейтем (8.51). В пятерку лидеров также попали американский актер Сэмюэль Л. Джексон (7.31) и миллиардер Джефф Безос (7.12).

Украинский танцор и хореограф Влад Яма, который также очень гордится своей прической, был удивлен результатами рейтинга в этом году. На своей странице в Instagram он публиковал фото будущего монарха с припиской: "ОГО".

Принц Уильям занял первое место в категории "самый сексуальный лысый мужчина" / instagram.com/vladyama_official

Ранее СМИ сообщили, что на концерте Тейлор Свифт в Рио-де-Жанейро, Бразилия, случилась трагедия - умерла 23-летняя фанатка. Артистка выразила семье девушки свои соболезнования.

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