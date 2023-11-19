Принц Уильям получил странный титул "самого сексуального" - Влад Яма позавидовал

Уильям, принц Уэльский, обошел американского актера Вина Дизеля, лидера прошлогоднего рейтинга, и стал самым сексуальным лысым мужчиной из ныне живущих. Об этом сообщает издание Metro.
Уровень привлекательности известных мужчин оценивали по ряду критериев, из которых позже была выведена десятибалльная шкала. Первый критерий - количество упоминаний в интернет-запросах со словами вроде "без рубашки" и "обнаженный".
Также оценивался рост лысых красавцев, соответствие их лица идеальным пропорциям золотого сечения, а также "фактор сияния" - насколько сверкает их лысина. Кроме того измерялась "вокальная привлекательность" претендентов: насколько средняя частота их голоса приближена к идеальным 96 Гц (ниже, чем у среднестатистического мужчины).
Самым желанным по всем этим параметрам оказался принц Уильям: почти идеал с оценкой 9.88. Второе и третье место соответственно заняли Вин Дизель (8.81) и Джейсон Стейтем (8.51). В пятерку лидеров также попали американский актер Сэмюэль Л. Джексон (7.31) и миллиардер Джефф Безос (7.12).
Украинский танцор и хореограф Влад Яма, который также очень гордится своей прической, был удивлен результатами рейтинга в этом году. На своей странице в Instagram он публиковал фото будущего монарха с припиской: "ОГО".
Ранее СМИ сообщили, что на концерте Тейлор Свифт в Рио-де-Жанейро, Бразилия, случилась трагедия - умерла 23-летняя фанатка. Артистка выразила семье девушки свои соболезнования.
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