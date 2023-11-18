На концерте мировой знаменитости умерла молодая девушка

Мировая певица Тейлор Свифт заявила, что она "опустошена" после того, как перед ее концертом в Рио-де-Жанейро в пятницу умерла фанатика.
По информации The Guardian, певица опубликовала пост в Instagram перед первым из трех концертов в бразильском городе в рамках мирового тура Eras.
33-летняя Свифт заявила: "С разбитым сердцем сообщаю, что сегодня вечером перед моим выступлением мы потеряли фаната. Я даже не могу передать вам, насколько я опустошена этим. У меня очень мало информации, кроме того факта, что она была невероятно красивой и слишком молодой".
Она сказала, что от всего сердца сочувствует семье и друзьям фаната, и это было "последнее, о чем она думала, когда решила провести тур в Бразилии".
Бразильская газета Fohla de S Paulo назвала фанатку. Ею оказалась 23-летняя Ана Клара Беневидес, которая потеряла сознание на шоу и у нее случилась остановка сердца.
Тейлор Свифт - самая популярная исполнительница на Spotify и Apple Music, а также самая кассовая исполнительница за всю историю.
Напомним, ранее Российская певица Алсу, которая также как и многие звезды молчит о войне в Украине, случайно засветила свою татуировку.
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