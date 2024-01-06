Кейт Миддлтон "убита горем" из-за решения принца Уильяма о будущем сына Джорджа

Решение касается учебы маленького Джорджа.

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Принц Уильям и принцесса Кейт Миддлтон планируют будущее своих детей / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Британские таблоиды сообщают, что Кейт Миддлтон "убита горем" из-за решения принца Уильяма о будущем их сына Джорджа.

По информации Mirror, речь идет о решении отправить их старшего сына в школу-интернат. Сообщает, что королевская чета уже посетила старую школу-интернат Итон-колледжа с планами отправить туда 10-летнего юного принца через несколько лет.

Однако утверждается, что принцесса Кейт изначально была против этой идеи, на которой якобы настаивает принц Уильям.

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Уильяма, Кейт и Джорджа видели во время экскурсии по штаб-квартире школы в Виндзоре в июне прошлого года, но, как говорят, мама троих детей боится перспективы увидеть, как ее старшего ребенка в конце концов отправят туда. И Уильям, и младший брат принц Гарри учились там, но это произошло только потому, что их родители король Чарльз и принцесса Диана хотели нарушить традицию.

До этого у королевских детей было принято посещать Гордонстоун в Шотландии, но вместо этого Гарри и Уильяма отправили в Оксбриджскую подготовительную школу. Это произошло из-за явного презрения Чарльза к своей альма-матер, которую он посещал с 1962 по 1967 год и которую прозвал "Кольдиц в килтах".

Кроме того, брат и отец Дианы учились в Итоне, добившись, очевидно, большего успеха, чем Чарльз нашел в своей школе в Морей, Шотландия.

Ранее стало известно, что герцоги Сассекские едва не повторили ужасную судьбу принцессы Дианы - принц Гарри и Меган Маркл едва не попали в аварию из-за папарацци, которые преследовали их на автомобиле 2 часа.

Также стало известно, что Меган Маркл в США поймали на лжи. Из-за недобросовестно выполненной работы их в Америке, куда оба так стремились, стали называть "королевскими мошенниками".

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