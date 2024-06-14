"Худшее не позади": Кейт Миддлтон сделала новое заявление

Принцесса Уэльская Кей Миддлтон обратилась к своим подданным.

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Кейт Миддлтон поделилась результатами своего лечения / Коллаж Главред, фото Instagrram/princeandprincessofwales

Принцесса Кейт Миддлтон, которая сейчас лечится от рака и находится на реабилитации после курса химиотерапии, сделала новое заявление.

На официальной странице в Instagram, принцесса Уэльская заявила, что за время своего отсутствия она была потрясена всеми добрыми сообщениями поддержки и ободрения. "Это действительно изменило мир для нас с Уильямом и помогло нам обоим пережить трудные времена. У меня хорошие результаты, но, как знает любой, кто проходит химиотерапию, бывают хорошие и плохие дни", - делится Кейт.

По ее словам, в плохие дни она чувствует слабость, усталость, и ей приходится давать телу отдых. "Но в хорошие дни, когда вы чувствуете себя сильнее, вы хотите максимально использовать свое хорошее самочувствие. Мое лечение продолжается и продлится еще несколько месяцев. В те дни, когда я чувствую себя достаточно хорошо, мне приятно заниматься школьной жизнью, уделять личное время вещам, которые придают мне энергию и позитив, а также начинать немного работать дома", - добавляет принцесса, за которую волнуется весь мир.

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Она также добавляет, что она с нетерпением ждет возможности посетить парад по случаю дня рождения короля в эти выходные со своей семьей и надеется принять участие в нескольких публичных мероприятиях этим летом.

Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданных, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

"Но в то же время я знаю, что худшее еще не позади. Я учусь быть терпеливой, особенно в условиях неопределенности. Принимать каждый день таким, какой он есть, прислушиваться к своему телу и позволять себе потратить столь необходимое время на исцеление. Огромное спасибо за ваше понимание и всем вам, кто так смело делился со мной своими историями", - поделилась Кейт.

Кейт Миддлтон - последние новости по теме

Добавим, королевский эксперт Кэти Николл рассказала о том, как принцессу Кейт Миддлтон, которая шокировала мир новостью о своей болезни раком, поддерживают самые близкие.

А также инсайдеры Букингемского дворца сообщили, что во время операции Кейт Миддлтон удалили матку.

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