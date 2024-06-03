Кейт Миддлтон и принц Уильям нарушили молчание трогательным заявлением

Болезнь в семье Уэльских не лишила их человечности и сочувствия.

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Принц и принцесса Уэльские новости - супруги сделали заявление в связи со смертью Роба Берроу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Полгода Кейт Миддлтон борется с онкологическим заболеванием. За это время на официальных мероприятиях от ее имени выступает ее муж - принц Уильям. Он также взял на себя большую часть ее королевских обязанностей.

Вопреки тому, что семья Уэльских в связи с болезнью Кэтрин переживает не лучшие времена, они все же находят в себе силы поддерживать других в их несчастье. Так недавно на официальной странице королевских супругов в Instagram появилось трогательное заявление.

Роб Берроу, известный английский регбист, скончался 2 июня после пяти лет борьбы с боковым амиотрофическим склерозом. Болезнь лишила спортсмена возможности передвигаться самостоятельно и общаться с внешним миром без помощи компьютерных технологий. У Берроу остались жена Линдси и трое детей - Джексон, Мая и Мэйси. Принц и принцесса Уэльские поддержали их в их скорби.

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"Легенда регбийной лиги Роб Берроу имел огромное сердце. Он научил нас: "В мире, полном бедствий, мы должны осмелиться мечтать". Кэтрин и я шлем свою любовь семье Роба", - написал принц Уильям в блоге.

Принц и принцесса Уэльские новости - супруги сделали заявление в связи со смертью Роба Берроу / instagram.com/princeandprincessofwales

Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Кейт Миддлтон - последние новости:

Ранее появилось официальное заявление Кенсингтонского дворца о Кейт Миддлтон, в котором сообщалось, когда принцесса Уэльская сможет вернуться к выполнению своих королевских обязанностей.

Также стало известно, что состояние принцессы Кейт Мидлтон ухудшилось на фоне ее лечения от онкологии. Кэтрин Уэльская сейчас проходит терапию, которая имеет серьезные последствия.

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