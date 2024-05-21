Началось истощение: состояние принцессы Кейт Мидлтон ухудшилось - СМИ

Состояние Кейт Миддлтон ухудшилось на фоне ее лечения от онкозаболевания.

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Кейт Миддлтон страдает от последствий лечения / коллаж: Главред, фото: royal.uk/

Принцесса Кейт Миддлтон ранее перестала появляться в общественности, а через некоторое время лично сообщила, что проходит курс химиотерапии.

Муж Миддлтон принц Уильям уже вернулся к королевским обязанностям после паузы и всегда утверждает, что Кейт чувствует себя лучше. Но, как сообщает Radar Online, родственники принцессы не договаривают правду.

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По словам инсайдера издания, она "страдает от истощения, тошноты и других последствий лечения".

"Кейт и Уильям проходят через ад за стенами дворца. Принцесса делает все возможное, чтобы скрыть дискомфорт. Особенно от детей. К сожалению, становится все труднее и труднее", — заявил инсайдер.

Кто такая Кейт Миддлтон? Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Кейт Миддлтон - последние новости по теме

Отметим, королевский эксперт Кэти Николл рассказала о том, как принцессу Кейт Миддлтон, которая шокировала мир новостью о своей болезни раком, поддерживают самые близкие.

А также инсайдеры Букингемского дворца сообщили, что во время операции Кейт Миддлтон удалили матку.

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