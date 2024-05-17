Король Чарльз принял сложное решение на счет Кейт Миддлтон - королевская семья ошарашена

Король Чарльз решил стать на защиту своей невестки Кейт Миддлтон из-за ее онкозаболевания.

https://stars.glavred.info/korol-charlz-prinyal-slozhnoe-reshenie-na-schet-keyt-middlton-korolevskaya-semya-osharashena-10565975.html Ссылка скопирована

Король Чарльз встал на защиту Кейт Миддлтон / коллаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily/, instagram.com/princeandprincessofwales/

Король Чарльз III и жена его старшего сына принца УильямаКейт Миддлтон сейчас борются со страшным заболеванием – раком. Свекр принял решение защищать невестку и не позволяет другим членам королевской семьи высказываться в ее сторону.

Как сообщает Fox News, за дверью дворца Чарльз стоит на стороне Миддлтон.

видео дня

"В прошлом Чарльз молчал об этом и позволял снайперской атаке сбоку продолжаться. Но не более того. Теперь король не терпит критики Кейт, и точка", — отметил источник издания.

Также известно, что болезнь невестки лично повлияла на монарха.

"Чарльз был тронут до слез потрясающим видеообъявлением Кейт о том, что она больна раком", — заявляет инсайдер.

Также Чарльз восхищается небывалой смелостью Кейт.

"Она не только жена будущего короля, но и мать будущего монарха. Кейт также показала, что непоколебимо предана королевской семье", — рассказало издание.

Кто такая Кейт Миддлтон? Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Кейт Миддлтон - последние новости по теме

Добавим, королевский эксперт Кэти Николл рассказала о том, как принцессу Кейт Миддлтон, которая шокировала мир новостью о своей болезни раком, поддерживают самые близкие.

А также инсайдеры Букингемского дворца сообщили, что во время операции Кейт Миддлтон удалили матку.

Читайте больше о Миддлтон:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред