Передал должность: принц Уильям и король Чарльз сделали официальное заявление

Длительное время принц Уильям не исполнял своих королевских обязанностей, поскольку его жене Кейт Миддлон поставили страшный диагноз – рак. Но, в последнее время, принц все чаще выходит в люди.
На странице принца и принцессы в соцсетях появились снимки, на которых Уильям со своим отцом Чарльзом посетили официальную встречу.
видео дня
Монархи прибыли в Центр армейской авиации в Миддл Уоллопе в графстве Хэмпшир. Там прошла специальная церемония.
На встрече король Чарльз официально передал должность главнокомандующего армейского воздушного корпуса принцу Уильяму.
Кто такой король Чарльз ІІІ?
Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.
Отметим, недавно принц Гарри впервые за три месяца появился на родине, но он даже не планировал встретиться с отцом королем Чарльзом, который болеет раком. Стало известно, что король так же не смог освободить график для встречи с сыном, который отрекся от королевских обязанностей.
А также король Чарльз рассказал пациентам о "шоке", когда узнал об онкологическом диагнозе. Монарх разоткровенничался, когда вернулся к общественным мероприятиям после посещения больницы, где поддерживал пациентов с таким же диагнозом.
Читайте больше о Чарльзе:
- Дела плохи: Букингемский дворец обновил план похорон короля Чарльза
- Что происходит с Чарльзом III - официальное заявление Букингемского дворца
- Как огурчик: король Чарльз III вышел в люди впервые после онкодиагноза
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред