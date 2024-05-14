Передал должность: принц Уильям и король Чарльз сделали официальное заявление

Принц Уильям впервые за долгое время появился на публике с онкобольным отцом королем Чарльзом.

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Принц Уильям получил новые обязанности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/, instagram.com/theroyalfamily/

Длительное время принц Уильям не исполнял своих королевских обязанностей, поскольку его жене Кейт Миддлон поставили страшный диагноз – рак. Но, в последнее время, принц все чаще выходит в люди.

На странице принца и принцессы в соцсетях появились снимки, на которых Уильям со своим отцом Чарльзом посетили официальную встречу.

Монархи прибыли в Центр армейской авиации в Миддл Уоллопе в графстве Хэмпшир. Там прошла специальная церемония.

На встрече король Чарльз официально передал должность главнокомандующего армейского воздушного корпуса принцу Уильяму.

Кто такой король Чарльз ІІІ? Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

Отметим, недавно принц Гарри впервые за три месяца появился на родине, но он даже не планировал встретиться с отцом королем Чарльзом, который болеет раком. Стало известно, что король так же не смог освободить график для встречи с сыном, который отрекся от королевских обязанностей.

А также король Чарльз рассказал пациентам о "шоке", когда узнал об онкологическом диагнозе. Монарх разоткровенничался, когда вернулся к общественным мероприятиям после посещения больницы, где поддерживал пациентов с таким же диагнозом.

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