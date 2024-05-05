Кейт и Уильям готовы мирится с Гарри и Меган: источник назвал драматическую причину

Уильям и Кейт заинтересованы в том, чтобы загладить свою вину ради своих троих детей.

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Принц Гарри планирует посетить Великобританию / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Принц Уильям и принцесса Кейт "разошлись" с принцем Гарри и Меган Маркл почти четыре года назад, но будущие король и королева "открыты" для примирения, говорит источник.

Анонимный инсайдер сообщил, что Уильям и Кейт заинтересованы в том, чтобы загладить свою вину ради своих троих детей, пишет New York Post.

"Они хотят отношений с Меган и Гарри и не хотят, чтобы враждебность перешла на следующее поколение", — заявил источник. Инсайдер добавил, что Меган и Гарри чувствуют то же самое, заявив: "Очевидно, что герцог и герцогиня хотят, чтобы у их детей были отношения со своими кузенами".

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Уильям и Кейт — родители 10-летнего принца Джорджа, 8-летней принцессы Шарлотты и 5-летнего принца Луи, а Гарри и Меган — мама и папа 4-летнего принца Арчи и 2-летней принцессы Лилибет.

Кто такой принц Гарри Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьёй, и переехали в США.

Принц Гарри собирается приехать в Великобританию на следующей неделе на церемонию, посвященную 10-летию со дня первых Игр непокоренных, что вызвало слухи о том, что он может встретиться с Уильямом и Кейт, которые в настоящее время лечатся от рака.

Однако другой источник сообщил, что встреча лицом к лицу вряд ли состоится. "Их отношения остаются крайне натянутыми. Гарри в частном порядке выразил желание встретиться со своим братом, но сейчас не время", — заявил он.

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Ранее стало известно, что Кейт Миддлтон и принц Уильям "переживают ад", пока Кейт борется с раком. Это утверждает их подруга-дизайнер Амайя Арриета.

Отметим, родители Кейт Миддлтон, несмотря на то, что всеми силами поддерживают дочь, очень расстроены ее диагнозом. Теперь же появилась информация о реакции принца Уильяма на онкологию у Кейт. Инсайдер сообщил, что принц упал в депрессию.

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