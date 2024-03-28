Что случилось с Уильямом из-за рака у Кейт Миддлтон: детали

Инсайдер сообщил, что принц Уильям упал в депрессию из-за диагноза Кейт Миддлтон.

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Принц Уильям тяжело воспринял новость о раке у Кейт Миддлтон / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Недавно принцесса Кейт Миддлтон записала видео обращение и сообщила, что у нее диагностировали рак. Поклонники, родственники и друзья принцессы были в шоке от такой новости.

Родители Миддлтон, несмотря на то что всеми силами поддерживают дочь, очень расстроены диагнозом. Теперь же появилась информация о реакции принца Уильяма на онкологию у Кейт.

видео дня

Как заявил инсайдер, которого цитирует US Weekly, Уильям едва ли не впал в депрессию из-за этого:

"Уильям чувствует себя беспомощным и напуганным и просит других членов семьи заменить его, чтобы он мог чаще бывать дома. Это непростой вопрос, поскольку ресурсы королевской семьи в последнее время истощены".

Осложняется все тем, что в последние пару месяцев на Уильяма действительно многое свалилось: дела Чарльза, который также лечится от онкологии, дети, диагноз Миддлтон.

Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Рак у Кейт Миддлтон - последние новости по теме

Добавим, в своем видеообращение, где принцесса Уэльская рассказала, что у нее рак, Кейт Миддлтон отметила, что ей и ее мужу, принцу Уильяму, потребовалось "время, чтобы объяснить все" своим малышам в "надлежащей" манере, поэтому в январе она отошла от публичности.

А также в тяжелый для Кейт Миддлтон и британской королевской семьи момент, когда принцесса начала бороться с онкологией, слова поддержки ей выразила первая леди Украины Елена Зеленская.

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