У Кейт Миддлтон рак: как трагическую новость она сообщила детям

Она рассказала о том, как неприятную новость они сообщили детям.

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Кейт Миддлтон с детьми / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон раскрыла миру свой диагноз в пятницу, после того, как рассказала о своем состоянии троим детям.

В своем видео ролике принцесса Уэльская отметила, что ей и ее мужу, принцу Уильяму, потребовалось "время, чтобы объяснить все" своим малышам в "надлежащей" манере, поэтому в январе она отошла от публичности.

"Как я уже сказала им, я здорова и становлюсь сильнее с каждым днем, сосредотачиваясь на вещах, которые помогут мне исцелиться в моем разуме, теле и духе", — рассказала Кейт о своих разговорах с 10-летним принцем Джорджем, 8-летней принцессой Шарлоттой и 5-летним принцем Луи.

видео дня

"Мы с Уильямом делаем все возможное, чтобы обработать и урегулировать это в частном порядке ради нашей молодой семьи", — продолжила она, заявив, что "заверила их, что с ней все будет в порядке".

Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Миддлтон, перенесшая операцию на брюшной полости в январе, объяснила, что первоначально ее состояние считалось доброкачественным.

Однако "анализы после операции показали наличие рака", добавила она, что побудило ее медицинскую команду порекомендовать "курс профилактической химиотерапии".

Напомним, ранее Лондонская клиника, где оперировали Кейт Миддлтон попала в крупный скандал из-за попытки работников получить медицинские данные принцессы.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон вернулась домой после почти двух недель в больнице, где она восстанавливалась после операции на брюшной полости. В заявлении Кенсингтонского дворца говорилось, что Миддлтон "успешно идет на поправку".

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