УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

У Кейт Миддлтон рак: как трагическую новость она сообщила детям

Алена Кюпели
22 марта 2024, 22:17
Она рассказала о том, как неприятную новость они сообщили детям.
Кейт Миддлтон с детьми
Кейт Миддлтон с детьми / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон раскрыла миру свой диагноз в пятницу, после того, как рассказала о своем состоянии троим детям.

В своем видео ролике принцесса Уэльская отметила, что ей и ее мужу, принцу Уильяму, потребовалось "время, чтобы объяснить все" своим малышам в "надлежащей" манере, поэтому в январе она отошла от публичности.

"Как я уже сказала им, я здорова и становлюсь сильнее с каждым днем, сосредотачиваясь на вещах, которые помогут мне исцелиться в моем разуме, теле и духе", — рассказала Кейт о своих разговорах с 10-летним принцем Джорджем, 8-летней принцессой Шарлоттой и 5-летним принцем Луи.

видео дня

"Мы с Уильямом делаем все возможное, чтобы обработать и урегулировать это в частном порядке ради нашей молодой семьи", — продолжила она, заявив, что "заверила их, что с ней все будет в порядке".

Кто такая Кейт Миддлтон

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Миддлтон, перенесшая операцию на брюшной полости в январе, объяснила, что первоначально ее состояние считалось доброкачественным.

Однако "анализы после операции показали наличие рака", добавила она, что побудило ее медицинскую команду порекомендовать "курс профилактической химиотерапии".

Напомним, ранее Лондонская клиника, где оперировали Кейт Миддлтон попала в крупный скандал из-за попытки работников получить медицинские данные принцессы.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон вернулась домой после почти двух недель в больнице, где она восстанавливалась после операции на брюшной полости. В заявлении Кенсингтонского дворца говорилось, что Миддлтон "успешно идет на поправку".

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Кейт Миддлтон новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Теракт организовали российские спецслужбы: ГУР назвало жестокие цели Кремля

Теракт организовали российские спецслужбы: ГУР назвало жестокие цели Кремля

22:08 Политика
Ротация - приоритет: Сырский сделал важное заявление о масштабных изменениях в ВСУ

Ротация - приоритет: Сырский сделал важное заявление о масштабных изменениях в ВСУ

20:59 Украина
У Кейт Миддлтон обнаружили рак

У Кейт Миддлтон обнаружили рак

20:12 Stars
Все главные новости

Популярное

Новшества в мобилизации: кому не собираются давать отсрочку — комментарий Рады 27779

Новшества в мобилизации: кому не собираются давать отсрочку — комментарий Рады

«Пугачевой больше нету»: российский музыкант Юрий Лоза попрощался с Примадонной 10712

"Пугачевой больше нету": российский музыкант Юрий Лоза попрощался с Примадонной

Дочь Стаса Михайлова опозорила отца на фоне его скандала с Пугачевой 10044

Дочь Стаса Михайлова опозорила отца на фоне его скандала с Пугачевой

Внутри были люди: ракета РФ ударила в троллейбус, который ехал через дамбу - Андрющенко 8719

Внутри были люди: ракета РФ ударила в троллейбус, который ехал через дамбу - Андрющенко

Последние новости

22:42

Кровавое побоище в "Крокусе" устроено Путиным, но зачем?

22:17

"Теракт готовился": добровольцы РФ официально обвинили Путина в расстреле людей под Москвой

22:17

У Кейт Миддлтон рак: как трагическую новость она сообщила детямВидео

22:08

Теракт организовали российские спецслужбы: ГУР назвало жестокие цели Кремля

22:03

Чем грозит стресс во время беременности: какие могут быть опасности

Когда в Украине окончательно потеплеет: Наталия Птуха о погодных аномалиях и сюрпризе на ПасхуКогда в Украине окончательно потеплеет: Наталия Птуха о погодных аномалиях и сюрпризе на Пасху
22:02

Невзоров. В любой непонятной ситуации Путин устраивает терактВидеоблоги

21:49

"США, Британия, Украина": пропаганда РФ нашла "виновных" в теракте без расследования

21:35

Жизель Бюндхен рассказала, как поборола панические атаки с помощью еды

20:59

Теракт в Москве: что пишут пропагандистские помойкимнение

Реклама
20:59

Ротация - приоритет: Сырский сделал важное заявление о масштабных изменениях в ВСУ

20:37

Сколько нужно варить пельмени: неожиданный ответ просто сразит наповалВидео

20:12

У Кейт Миддлтон обнаружили ракВидео

20:02

Стрельба, взрывы и куча погибших: все, что известно о кровавом теракте под МосквойВидео

19:54

Цены на топливо и алкоголь резко взлетят: Кабмин предлагает повысить акцизы

19:54

"РФ открыла сезон ракетных атак": Жданов сказал, чего добивается Путин новыми ударами

19:40

Почти 20-градусная жара: Украину накрывает весеннее потепление

19:16

Будут серьезные финансовые проблемы: что нельзя делать 23 марта - приметы дня

19:10

Россия выбрала худшее время для энергетической атаки на Украинумнение

18:50

В Раде определились относительно отсрочки от мобилизации: кто ее получит

18:40

"Приняли важные решения": Зеленский после Ставки сказал, что лучше всего защитит Украину

Реклама
18:26

Сколько нужно стажа для пенсии в Украине: как докупить, чтобы не "пролететь"Видео

18:03

"ВСУ не воюют своим оружием": в РФ нагло высказались о "достигнутой цели" в Украине

17:50

Как покрасить яйца шелухой лука: 7 шагов, чтобы результат получился непревзойденным

17:48

"1 к 7 в пользу РФ": в ВСУ раскрыли критическую ситуацию с артснарядами

17:31

Тяжелобольной Уиллис отпраздновал 15-ю годовщину свадьбы

17:26

Ударами по энергетике Путин намерен "погасить" военное производство и устроить катастрофу – ЖдановЭксклюзив

16:52

В камуфляже в США: Дмитрий Ступка совершил циничный поступок

16:39

Favbet Foundation передал бойцам ВСУ на фронт еще три внедорожника

16:38

"Есть договоренность": Стефанишина призналась, когда начнутся переговоры Украины и ЕС

16:30

Дипломы и аттестаты: в "Дию" добавили документы об образовании

16:23

Как обрезать малину весной: опытные садоводы гарантируют богатый урожайВидео

16:11

Все время была на связи: история спасения молодой девушки из-под завалов в ХмельницкомФотоВидео

15:41

На фоне слухов о смерти: королева рассказала, как себя чувствует король Чарльз

15:26

В России выдали циничное оправдание жестоким ударам по Украине

15:08

Какие фильмы ужасов основаны на реальных событиях: самые страшные жизненные хоррорыВидео

14:39

ЕС выделит 9 млрд долларов до конца марта: в Раде сделали заявление

14:21

Как проверить качество молока: о невероятной хитрости знают лишь единицыВидео

14:19

"Серьезный кризис": известный ведущий рассказал о нервном срыве Кейт Миддлтон

14:19

Что выгодно выращивать на огороде в Украине: как добиться урожаяВидео

14:13

Тополя раскритиковал Пугачеву за ее позициюВидео

Реклама
13:59

Собирают войско в 100 тысяч солдат: в ВСУ предупредили о большом наступлении РФ

13:42

Анжелика Варум опозорилась на сцене: зрители освистали артистку

13:42

В ДнепроГЭС попали 8 ракет, повреждения значительные - Офис генпрокурора

13:18

В разведке Британии предупредили о новых атаках РФ по Украине: назвали цели и сроки

13:15

"Даже тела не найдут": Сотник спрогнозировал, как умрет ПутинВидео

12:45

"Пугачевой больше нету": российский музыкант Юрий Лоза попрощался с Примадонной

12:43

Притула откровенно признался, как ему удается выезжать за границу

12:32

Оккупанты стягивают войска и технику: в ВСУ раскрыли критическую ситуацию на фронте

12:07

Какие доллары принимают с комиссией и что делать с ним: объяснение Нацбанка

12:07

"Это была самая большая атака на энергосистему": в "Укрэнерго" описали последствияВидео

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделю
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять