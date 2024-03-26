Вылетели на вертолете: стало известно, куда Кейт Миддлтон с семьей сбежала из дворца

Кейт Миддлтон решила взять паузу и быть подальше от публичности.

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Кейт Миддлтон с детьми / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Принц Уильям и Кейт Миддлтон сбежали в свой загородный дом.

Как сообщает издание Page Six, принц и принцесса Уэльские и их трое детей прилетели на вертолете из коттеджа Аделаида в Виндзоре в Анмер-холл в Норфолке.

По данным издания, семья проведет пасхальные школьные каникулы для детей в поместье Сандрингем Эстейт после того, как стало известно о том, что в этом году они пропустят праздничную церковную службу в часовне Святого Георгия.

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Там они устроят свой собственный частный праздник, поскольку 42-летняя Миддлтон продолжает выздоравливать.

В прошлую пятницу принцесса сообщила, что у нее диагностировали рак после операции на брюшной полости в январе.

Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

"Поэтому моя медицинская команда посоветовала мне пройти курс профилактической химиотерапии, и сейчас я нахожусь на ранней стадии этого лечения", — сказала она в видео, опубликованном в социальных сетях.

Напомним, первая леди Украины Елена Зеленская поддержала принцессу Кейт Миддлтон в тяжелое для королевской семьи время.

А также Шеннен Доэрти, страдающая от четвертой стадии рака груди, обратилась к принцессе Кейт Миддлтон, у которой недавно тоже нашли онкологическую болезнь.

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