Переживают ад: близкая подруга Кейт Миддлтон рассказала, как проходит лечение от рака

Кейт Миддлтон борется с онкологическим заболеванием.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям переживают тяжелые времена/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Кейт Миддлтон и принц Уильям "переживают ад", пока Кейт борется с раком.

По информации Page Six, это утверждает их подруга-дизайнер Амайя Арриета.

Арриета, которая стилизовала троих детей королевской четы — 10-летнего принца Джорджа, 9-летнюю принцессу Шарлотту и 6-летнего принца Луи, — сказала, что она опустошена диагнозом принцессы Уэльской.

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"Сейчас у меня разбито сердце, я думаю, что они переживают ад, я надеюсь, что они вернутся. Это действительно личное", — сказала она.

В марте 42-летняя Миддлтон объявила, что у нее диагностировали рак после того, как она несколько месяцев не появлялась на публике.

"В январе мне сделали серьезную операцию на брюшной полости в Лондоне, и в то время считалось, что мое состояние не раковое. Операция прошла успешно", — рассказала она в эмоциональном видео.

Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

"Однако анализы после операции показали наличие рака. Поэтому моя медицинская команда посоветовала мне пройти курс профилактической химиотерапии, и сейчас я нахожусь на ранней стадии этого лечения", - заявила тогда Кейт.

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Отметим, родители Кейт Миддлтон, несмотря на то, что всеми силами поддерживают дочь, очень расстроены ее диагнозом. Теперь же появилась информация о реакции принца Уильяма на онкологию у Кейт. Инсайдер сообщил, что принц упал в депрессию.

А также ранее принцесса Кейт Миддлтон, после своего загадочного "исчезновения", попала в обьективы камер и даже удалось снять с ней видео на улице. Принцесса выглядела уставшей, но счастливой.

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