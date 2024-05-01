Король Чарльз рассказал о своей реакции на диагноз "рак"

Король Чарльз рассказал пациентам о "шоке", когда узнал об онкологическом диагнозе.
Монарх разоткровенничался, когда вернулся к общественным мероприятиям после посещения больницы, где поддерживал пациентов с таким же диагнозом.
Пациент спросил короля, как он себя чувствовал, пока лечился от рака: "Со мной все в порядке, спасибо. Не так уж плохо", - ответил король, которого цитирует Independent.
Выглядя расслабленным и улыбающимся, король вместе с королевой Камиллой посетил специализированный онкологический центр в центре Лондона. Это было его первое большое публичное выступление после того, как ему поставили диагноз "рак".
Оба широко улыбались и махали зрителям, приветствуя сотрудников.
Это было первое публичное выступление 75-летнего монарха после того, как ему поставили диагноз рак, и оно последовало за заявлением Букингемского дворца, в котором говорится, что король добился положительного прогресса в лечении.
Чарльз также был объявлен новым покровителем организации Cancer Research UK, взяв на себя патронаж своей матери, покойной королевы Елизаветы.
Чарльз III - последние новости
Ранее стало известно, что Букингемский дворец после новостей про онкологию Чарльза III приступил к разработке плана на случай внезапной смерти монарха. Сценарий прощания получил название "Мост Менай".
Также появились подробности, что сказал Чарльз, на тот момент - принц Уэльский, своей невесте Диане Спенсер в ночь перед их свадьбой. Тайну раскрыла близкая подруга леди Ди.
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