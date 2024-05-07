В ответ на спекуляции: король Чарльз "отрекся" от принца Гарри, который приехал в Великобританию

Принц Гарри приехал в Великобританию, но его проигнорировал отец король Чарльз.

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Король Чарльз не смог увидится с принцем Гарри / коллаж: Главред, фото: royal.uk/, instagram.com/sussexroyal/

Герцог Сассекский Гарри впервые за три месяца появился на родине, но он даже не планировал встретиться с отцом королем Чарльзом, который болеет раком. Стало известно, что король так же не смог освободить график для встречи с сыном, который отрекся от королевских обязанностей.

Визит принца Гарри в Великобританию, оказывается, случился только из-за десятой годовщины "Игр непобедимых". Как сообщает издание People, принцу поступила новость от отца, что у него не будет времени на встречу с ним.

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"В ответ на многочисленные вопросы и спекуляции о том, встретится ли герцог со своим отцом, находясь в Великобритании на этой неделе, сообщаем, что, к сожалению, это невозможно из-за насыщенного графика Его Величества. Герцог, конечно, понимает, что его отец имеет свои обязательства и другие приоритеты, и надеется увидеться с ним в ближайшее время", – отметил инсайдер издания.

Кто такой принц Гарри Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьёй, и переехали в США.

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Отметим, в феврале 2024 года принц Гарри навестил семью, когда узнал об онкозаболевании отца. Но не увиделся с Кейт Миддлтон и племянниками.

А также в мае запланированный визит на родину принца Гарри и ему предстоит разговор со старшим братом принцем Уильямом — тот все-таки решился сделать шаг на встречу, хотя и совсем небольшой.

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