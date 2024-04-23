"Он плакал": король Чарльз выдворил из дома принца Гарри с семьей

Принц Гарри приезжал в Великобританию сразу после того, как король Чарльз обьявил о своем онкозаболевании. Наверное, принц простил отцу выселение из резиденции.
Еще в прошлом году появилась информация о том, что Чарльз выселил принца Гарри и Меган Маркл из коттеджа Фрогмор, который им подарила покойная королева Елизавета.
Такое решение очень задело Гарри, сообщил эксперт и биограф Том Куинн для The Mirror.
"Гарри был в ярости и плакал из-за того, что его выселили из Фрогмора. Он чувствовал, что его отец не имел на это права и что это было чистой местью", — заявил Куинн.
Принц Гарри даже не предполагал, что его выдворят из резиденции из-за отказа исполнять королевские обязанности
По мнению эксперта, принц не предполагал, что Чарльз лишит его резиденции из-за отказа от королевских обязанностей.
"Для многих Гарри просто бедный маленький богатый ребенок, ведущий себя как избалованный ребенок, но Гарри видит себя вечной жертвой", — отметил Том.
Кто такой принц Гарри
Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьёй, и переехали в США.
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Отметим, в феврале 2024 года принц Гарри навестил семью, когда узнал об онкозаболевании отца. Но не увиделся с Кейт Миддлтон и племянниками.
А также в мае запланированный визит на родину принца Гарри и ему предстоит разговор со старшим братом принцем Уильямом — тот все-таки решился сделать шаг на встречу, хотя и совсем небольшой.
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