Пошел против Меган Маркл: принц Гарри решил судьбу своих детей

Принц Гарри принял решение на счет детей, но это точно не понравится его жене Меган Маркл.

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Принц Гарри пошел наперекор Меган Маркл / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

У жены принца Гарри - Меган Маркл есть свои планы на будущее их детей - она решила, что они будут принимать участие в шоу для Netflix. Но принцу Гарри такая идея совсем не понравилась, и он собирается стоять на своему до последнего.

Как сообщает The Mirror, Гарри выиграл спор: теперь ни сын, ни дочь звездной пары не появятся ни в одном из сериалов. Отметим, их будет два: один посвящен кулинарии, садоводству и прочим домашним делам и неразрывно связан с новым брендом Меган American Riviera Orchard, а второй будет о чемпионате по поло в США.

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Инсайдер издания заявил, что Гарри вырос перед камерами папарацци и теперь не желает того же своим детям.

"Гарри и Меган не всегда соглашаются, в какой степени им следует подвергать своих детей появлению в СМИ, но в данном случае Гарри явно победил", — сказал источник.

Кто такой принц Гарри? Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьёй, и переехали в США.

Отметим, союз принца Гарри и Меган Маркл оказался под угрозой из-за того, что пара оборвала связь с королевской семьей. И если Гарри не сможет себя реабилитироваться, как член королевской семьи, то и Маркл потеряет к нему интерес, что приведет к краху их брака.

А также принц Гарри долго размышлял, что происходит с ним и Меган с тех пор, как пара вышла из состава королевской семьи. И Гарри пришел к выводу, что интерес к ним прикован только в контексте родственников короля Чарльза ІІІ. А теперь, чтобы избежать финансового краха нужно помириться с королевской семьей.

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