Крах брака: союз принца Гарри и Меган Маркл под угрозой

Союз принца Гарри и Меган Маркл оказался под угрозой из-за того, что пара оборвала связь с королевской семьей.

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У принца Гарри и Меган Маркл начались проблемы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

Принц Гарри и его жена Меган Маркл всеми силами уверяют общественность в том, что у них все хорошо складывается в США. Но, в последнее время, это вызывает сомнения.

Эксперт по королевской семье Том Куинн рассказал изданию Mirror, что брак Гарри и Меган оказался под серьезной угрозой.

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Общественные опросы показывают, что с того времени, как звездная чета перебралась в США, их рейтинг популярности постоянно снижается. И только скандалы, которые постоянно происходят вокруг них, немного улучшают ситуацию.

Эксперт считает, единственное, что интересно общественности в этой паре – это их связь с королевской семьей. И если Гарри и Меган не восстановят свое общение с родными принца, их ждет полное забвение. И никакие бизнес-затеи не принесут результатов.

А главное, как сказал Куинн, если Гарри не сможет себя реабилитировать, как член королевской семьи, то и Маркл потеряет к нему интерес, что приведет к краху их брака. Меган все-таки выходила замуж за принца.

Кто такой принц Гарри Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьёй, и переехали в США.

Добавим, Букингемский дворец раскритиковал идею о том, что принц Гарри когда-либо вернется в королевскую семью. А все из-за того, что принц с женой публично сложили обязанности в 2020 году.

Напомним, принц Гарри все еще питает неприязнь к своей мачехе - королеве Камилле. И когда принц навещал своего онкобольного отца в Лондоне, не хотел быть с королевой в одной комнате.

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