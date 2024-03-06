Крах брака: союз принца Гарри и Меган Маркл под угрозой

Принц Гарри и его жена Меган Маркл всеми силами уверяют общественность в том, что у них все хорошо складывается в США. Но, в последнее время, это вызывает сомнения.
Эксперт по королевской семье Том Куинн рассказал изданию Mirror, что брак Гарри и Меган оказался под серьезной угрозой.
Общественные опросы показывают, что с того времени, как звездная чета перебралась в США, их рейтинг популярности постоянно снижается. И только скандалы, которые постоянно происходят вокруг них, немного улучшают ситуацию.
Эксперт считает, единственное, что интересно общественности в этой паре – это их связь с королевской семьей. И если Гарри и Меган не восстановят свое общение с родными принца, их ждет полное забвение. И никакие бизнес-затеи не принесут результатов.
А главное, как сказал Куинн, если Гарри не сможет себя реабилитировать, как член королевской семьи, то и Маркл потеряет к нему интерес, что приведет к краху их брака. Меган все-таки выходила замуж за принца.
Кто такой принц Гарри
Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьёй, и переехали в США.
Добавим, Букингемский дворец раскритиковал идею о том, что принц Гарри когда-либо вернется в королевскую семью. А все из-за того, что принц с женой публично сложили обязанности в 2020 году.
Напомним, принц Гарри все еще питает неприязнь к своей мачехе - королеве Камилле. И когда принц навещал своего онкобольного отца в Лондоне, не хотел быть с королевой в одной комнате.
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