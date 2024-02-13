Не хотел быть в одной комнате: принц Гарри избегал члена королевской семьи

Принц Гарри все еще питает неприязнь к своей мачехе - королеве Камилле.
По информации Page Six, так полагает ее давняя подруга. Рыжеволосый член королевской семьи, который на прошлой неделе провел в Лондоне всего 24 часа в гостях у своего больного раком отца, короля Карла III, как сообщается, хотел держаться на расстоянии от Камиллы.
Гарри "предпочитал не находиться в одной комнате со своей мачехой, когда говорил с королем о диагнозе рака", — написала подруга Камиллы Петронелла Вятт в колонке в The Telegraph Monday.
Автор также заявил, что для 39-летнего Гарри это была "упущенная огромная возможность" протянуть "оливковую ветвь" своей мачехе.
Чувства герцога Сассекского к 76-летней Камилле были ясно изложены в его взрывных мемуарах "Запасная", в которых он назвал ее "опасной" и "злодейкой".
Напомним, ранее стало известно о том, что Принц Гарри срочно вылетел из Лос-Анджелеса и летит в Лондон, чтобы быть с королем Чарльзом после того, как у него диагностировали рак.
Ранее Король Великобритании Чарльз и Кейт Миддлтон объявили о своих операциях с разницей всего в несколько часов. Однако принцесса Уэльская предпочла сохранить детали своей процедуры в секрете, в то время как король был "открытой книгой".
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