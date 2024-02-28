Принц Уильям завидует Гарри: эксперт раскрыл пикантные подробности королевских отношений

Игры были созданы Гарри в 2014 году, когда он еще работал вместе со своим старшим братом и невесткой Кейт Миддлтон.

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Принц Гарри еще в своих мемуарах упоминал зависть Уильяма / Коллаж Главред, фото Instagram/princeharryofengland

Принц Уильям не в восторге от успеха "Игр непокоренных" принца Гарри.

Выступая в специальном выпуске ABC News "Миссия принца Гарри: жизнь, семья и игры непокоренных", который сейчас транслируется на Hulu, британский журналист Роберт Джобсон заявил, что успех мультиспортивного мероприятия, основанного герцогом Сассекским, сделал Уильям завистливым.

"Он был очень успешным с самого начала", — сказал Джобсон. "Это недешево, это стоит много денег, и Гарри смог продолжать собирать эти деньги на протяжении всего этого периода, что впечатляет", - цитирует его Page Six.

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"Но я думаю, что была некоторая зависть по поводу того, насколько хорошо все прошло", — добавил он. "Я действительно думаю, что Уильям был удивлен, насколько мероприятие имело такой успех, сколько денег было вложено в это и сколько правительств в этом приняло участие".

Игры были созданы Гарри в 2014 году, когда он еще работал вместе со своим старшим братом и невесткой Кейт Миддлтон в качестве покровителя Королевского фонда герцога и герцогини Кембриджских и принца Гарри.

Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Её королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: Принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние года Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого Короля Великобритании Чарльза.

42-летняя Меган Маркл стала четвертым покровителем после свадьбы с Гарри в 2018 году.

К слову, Гарри также затронул тему зависти Уильяма в своих мемуарах 2023 года "Запасной".

Гарри утверждает, что 41-летний принц Уэльский "выглядел крайне раздраженным", когда впервые услышал об идее "Игр непокоренных", и жаловался, что это приведет к истощению средств из их фонда.

Гарри огрызнулся, назвав претензии "абсурдными", и объяснил, что финансирование будет поступать из Фонда "Индевор", отделения, которое он "создал специально для реабилитации ветеранов", а также от доноров.

Напомним, ранее со слов инсайдера стало известно, что принц долго размышлял о том, что происходит с ним и Меган с тех пор, как пара вышла из состава королевской семьи. И Гарри пришел к выводу, что интерес к ним прикован только в контексте родственников короля Чарльза ІІІ. А теперь, чтобы избежать финансового краха нужно помириться с королевской семьей.

Также стало известно, что король Чарльз III отчаянно хочет помириться со своим сыном принцем Гарри после того, как у него диагностировали рак.

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