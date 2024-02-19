Несмотря на рак: у принца Гарри "нулевые" шансы вернуться к королевским обязанностям

Королевский двор серьезно обиделся на откровения принца Гарри.

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Скорый приезд Гарри может указывать на серьезность ситуации / Коллаж Главред, фото Instagram/princeharryofengland, theroyalfamily

Букингемский дворец раскритиковал идею о том, что принц Гарри когда-либо вернется в королевскую семью.

Королевские источники утверждают что у герцога Сассекского "нет пути назад" на фоне публичного ухода его и жены Меган Маркл в 2020 году и последовавших за этим нападок на королевскую семью, пишет Page Six.

Источник добавил, что существует "нулевая вероятность", что Гарри будет разрешено помогать, пока его отец, король Карл III, проходит лечение от рака, а его невестка Кейт Миддлтон восстанавливается после операции на брюшной полости.

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Ранее на этой неделе стало известно, что Гарри, пятый в очереди на престол, будет готов отчитаться о выполнении королевских обязанностей, если его об этом попросят.

Напомним, ранее стало известно о том, что Принц Гарри срочно вылетел из Лос-Анджелеса и летит в Лондон, чтобы быть с королем Чарльзом после того, как у него диагностировали рак.

Ранее Король Великобритании Чарльз и Кейт Миддлтон объявили о своих операциях с разницей всего в несколько часов. Однако принцесса Уэльская предпочла сохранить детали своей процедуры в секрете, в то время как король был "открытой книгой".

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