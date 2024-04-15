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8000$ за ночь: принца Гарри и Меган Маркла "подловили" в интересном месте

Элина Чигис
15 апреля 2024, 03:00
Принца Гарри и Меган Маркл заметили в дорогом отеле во Флориде.
принц Гарри, Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл проводят время во Флориде / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

Принц Гарри и его жена Меган Маркл сейчас находятся во Флориде по делам. Звездную пару "поймали" возле бассейна в одном из самых дорогих отелей в штате.

Снимок опубликовал Fabio Araújo в своих соцсетях, а поклонники предполагают, что после вчерашней игры в поло Меган и Гарри остановились в Four Seasons в Палм-Бич. Кстати, номер класса люкс в этом отеле стоит 8000 долларов за ночь.

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Меган Маркл была одета в белые брюки и черный топ, а образ она дополнила симпатичной пляжной сумочкой Cesta Collective, стоимость которой 850 долларов.

Гарри же был в черной футболке и джинсах.

Принц Гарри и Меган Маркл в дорогом отеле
Принц Гарри и Меган Маркл в дорогом отеле / фото: скрин picuki.com/profile/fabio.araujof

Кто такая Меган Маркл?

Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

Принц Гарри и Меган Маркл - последние новости по теме

Отметим, союз принца Гарри и Меган Маркл оказался под угрозой из-за того, что пара оборвала связь с королевской семьей. И теперь Гарри старается всеми силами наладить отношения с родными.

А также вероятный кандидат в президенты Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что не поддерживает принца Гарри и готов его выдворить из страны.

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