8000$ за ночь: принца Гарри и Меган Маркла "подловили" в интересном месте

Принц Гарри и его жена Меган Маркл сейчас находятся во Флориде по делам. Звездную пару "поймали" возле бассейна в одном из самых дорогих отелей в штате.
Снимок опубликовал Fabio Araújo в своих соцсетях, а поклонники предполагают, что после вчерашней игры в поло Меган и Гарри остановились в Four Seasons в Палм-Бич. Кстати, номер класса люкс в этом отеле стоит 8000 долларов за ночь.
Меган Маркл была одета в белые брюки и черный топ, а образ она дополнила симпатичной пляжной сумочкой Cesta Collective, стоимость которой 850 долларов.
Гарри же был в черной футболке и джинсах.
Кто такая Меган Маркл?
Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).
Принц Гарри и Меган Маркл - последние новости по теме
Отметим, союз принца Гарри и Меган Маркл оказался под угрозой из-за того, что пара оборвала связь с королевской семьей. И теперь Гарри старается всеми силами наладить отношения с родными.
А также вероятный кандидат в президенты Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что не поддерживает принца Гарри и готов его выдворить из страны.
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